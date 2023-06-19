【半馬冠軍】跑步生涯走出黑暗期更加硬淨　羅映潮：運動員明星化是好事

▲ 半馬冠軍羅映潮表示，我不抗拒運動員明星化，反而覺得是一件好事，看看張家朗出席巴黎的Dior Men時裝展，是一件令人好開心的事。

今年的渣打馬拉松雖然曲終人散，但要數到最令人有深刻印象的，是男子和女子半馬賽事均由一對情侶雙雙奪冠，其中女子冠軍是羅映潮（Virginia）。而事隔數月，筆者早前目睹她出席時裝品牌的派對，派對上的她與跑道上的英姿判若兩人，將兩方面取得平衡，就是今天新世代運動員的寫照。

今天的運動員再不是只在運動場上發光發熱，看看這方面的表表者碧咸（David Beckham）「瓣數」之多，叫不少運動員為之羨慕。因此，在時裝派對上找到Virginia成為嘉賓的同時，翌日又看到她穿上運動服在「FWD富衛保險10周年-應援您健康Experence Day」活動上帶領眾人跑步，兩者看似風馬牛不相及，但正正代表今天新一代運動員走向明星化發展，只要他/她們有一定成績，形象健康，一樣可以跨越不同媒界成為寵兒，長得標緻的Virginia絕對有以上的潛質。

「我不抗拒運動員明星化，反而覺得是一件好事，看看張家朗出席巴黎的Dior Men時裝展，是一件令人好開心的事，我們是運動員，並不代表我們不貪靚，不喜歡看書，我們都是一個人。要主動製造多些機會，將自己學到的東西和經歷主動share出去，外間才會知道我們做甚麼，並不是不務正業的。」

▲ 對於辭去中學教師投入全職運動員生涯的Virginia，她沒有後悔。她說：「 我很少會對做過的決定而後悔，因為我每個決定前我都考慮得很清楚。」而她正準備為參加即將在成都舉行的世界大學賽而備戰。（圖片：湯致遠攝）

當然能夠字字鏗鏘地說，除了Virginia嚴守紀律，出席一切活動前旨皆以訓練為先外，她個人亮麗的成績，亦叫大家深信她將運動員明星化這回事取得極佳平衡。但大家又可知道這位26歲的長跑運動員，今天的成績絕對得來不易。

跑步的黑暗期

「由小到大，運動成績不算『標青』，加上有少許肥，但或許就是老師看中我跑步時耐力不錯，往往堅持到比賽最後，結果參加3分里的水塘越野賽。還記得當時在沒有練習的情況下跑得很辛苦，但這一次卻開啟了我想贏的決心，於是要求有跑馬拉松經驗的爸爸訓練，中五再加入跑會加操，正所謂練習多了，成績自然好，中六首次奪得學界的冠軍。」

雖然奪冠，但原來這段期間是Virginia自言跑步生涯中的「黑暗期」。

▲ 曾經於2021年10km和2023年半馬獲得冠軍的Virginia，再次被問到今年比賽前有沒有信心獲勝，這位26歲的小妮子答道：「當然有，事前做足了準備工夫和練習。」（圖片受訪者提供）

「當時自己很希望進大學，因此，讀書壓力很大，訓練over了，好像去到樽頸位似的，累積的緊張令身體發生了毛病（停了月經兩年），緊接的是體重暴增。」這一切對一位本是享受著青蔥歲月的少女來說，日子肯定並不好過，但今天回望過去，Virginia自覺慶幸經歷過，可以在往後的今天多了一分硬淨（堅持）。

「生活或身體上有個signal要你作出改變，所以就要反思訓練上或身心靈上出現了甚麼問題，要在根源上解決，解決不了就將它（負能量）推開，確定自己健康後再重新出發。」

運動員的問題

今天的Virginia已經是一位全職的運動員，常言在香港當全職運動員非常困難，沒有政府的資助更是難上加難，Virginia正是「難上加難」的一批精英運動員。縱使知道面前的路並不易行，加上早前鋪天蓋地的疫情，但她仍放膽向前踏步，因為她擁有一位既是老師、同時另一個身份又是和她並肩作戰的男友黃啟樂。

▲ 運動員明星化其實在外國極為普遍，Virginia亦不抗拒，而且認為是一件好事，因為可以讓更多人認識運動員。早前她出席意大利鞋履品牌Tod's與購物網站net-a-poter合作舉行的派對。她笑著說：「我都算是貪靚的人，以前我執教鞭的日子，每天都要配襯好服裝方會出門，哈......」（圖片受訪者提供）

「在中學時早就聽過他的名字了，直到2015年參加大學的越野比賽，大家成為隊友後才算真正的認識。在過去的疫情期間，對我和他，甚至所有人來都並不是一件好事，如果運動員要在未來行下去，最重要的是必須要將金錢調配得得宜，特別是我們這一種沒有獲得政府資助的運動員。」

因此，Virginia於疫情期間重操故業當上英文老師（她曾是中學英文老師），好等有著工作經驗為退役後鋪路。同時亦和男友黃啟樂啟動了名為Trailblazer Running跑會，以他倆和其他專業跑手的專業經驗來招攬同是喜歡跑步的人，都算是「開源」的一種方法。

不過，每一次外出訓練和比賽都要經費自付，早前她和男友往澳洲集訓兩個月，過著簡單而又每事量入為出的訓練日子，可以想像不是沒有壓力和氣餒的時候。

「壓力是有的，但這種壓力是叫我們日後要做得更好的壓力。至於氣餒，以前比較多，哈.......現在看得比較開。我曾經到德國和當地的運動員作交流，原來運動員要面對生計的問題並不是香港獨有，當地一些參加過奧運的選手都一樣要面對生計問題，看到這樣，我們還可以有甚麼抱怨呢﹗」

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

「很多人都誤以為運動員的心理質素比較強，但其實我們都是人，一樣須要面對很多問題，人不會年紀愈大就問題愈少，要令到自己愈來愈強大，唯一做到的就要堅持，對我來說我非常享受跑步的時刻，長跑兩小時的過程就只有self-talk，看到四周的人群給與支持，這一種外在力量就會激發起的腎上腺素帶我衝回終點。」

記者：何偉雄