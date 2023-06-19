【手袋投資】愛馬仕Kelly Pochette 2大平替款推介　尺寸外形激似但價格只是十分一

▲ 時尚達人Jun Jun 老師為大家推介Kelly Pochette 2大平替款手袋。

Hermèsm一直一袋難求， BKC系列更是有錢都未必買到，當中Kelly Pochette(Mini Kelly一代) 應該是所有女士wish list頭位。但配貨比例驚人，隨時是售價的幾倍。

YouTuber兼時尚達人JunJun老師，最近拍片分享Kelly Pochette 2個平替款手袋。雖然品牌走低調奢華路線，亦深受名人追捧，不過平替款手袋價錢只是Kelly Pochette的十分一。

最新影片推介

▲ JunJun 老師分享自己手袋收藏，當中包括Savette Symmetry(左)、Kelly Pochette(中)及Loro Piana Extra Pocket L19 (右)。(圖片來源: YouTube@JUNJUN SQUARE影片截圖)

居住在美國的台灣YouTuber JunJun老師，經常在個人社交平台及頻道分享生活點滴，包括手袋珍藏、品牌介紹、時尚打扮心得及仔女相處日常等。最近，她為最新入手的手袋開箱拍片，更講解為何是Kelly Pochette的平替及品牌故事。

Kelly Pochette(Mini Kelly一代)

▲ X9錦葵紫Swift皮玫瑰金扣Kelly Pochette。(圖片來源: YouTube@JUNJUN SQUARE影片截圖)

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

Jun Jun 老師表示，以自己手上的X9錦葵紫Swift皮玫瑰金扣Kelly Pochette為例，在不包括配貨情況下，零售價約USD$6500。如果將配貨金額計算在內，價格最少是零售價的3倍。

Kelly Pochette 內有一個暗格，容量尚算大，可以擺厚身卡片套、Samsung Z flip4手機、耳機、唇膏及太陽眼鏡。如拿出所有雜物後，3層銀包亦可以放進去。另外，手袋只可以手挽，如變為斜孭袋就需額外改造，亦不建議放置太多物品，因為有機會影響皮革結構。

羊絨界Patek Philippe- Loro Piana

▲ 在每3年一次的Chaccu剪毛慶典中，每次剪出約150克的駱馬毛。。(圖片來源: YouTube@JUNJUN SQUARE影片截圖)

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

如果你是Effortless Chic的愛好者，你應該認識這個Old Money老錢風及極簡人士最愛的品牌。1924年創立的Loro Piana，最初以織布業聞名，後來藉著掌握上乘原料及精湛織造工藝，發展成全球最大羊毛製造及採購商。主打極簡設計、頂級羊毛製作的高級時裝及羊毛織物。

將它稱為羊絨界Patek Philippe，原因是它有2大極珍貴原材料: 喀什米爾小山羊毛(Baby Cashmere)及南美洲駱馬毛。小山羊毛由工作人員以梳理方式在12個月大至6歲的小山羊身上取得，一生只有一次，而每次大約為30克。

駱馬毛更是難能可貴的珍品，因為Loro Piana與當地政府合作設立自然棲息保護區，保護駱馬免遭偷獵者殘害。在每3年一次的Chaccu剪毛慶典中，每次剪出約150克的駱馬毛。

普通羊毛價格為USD$6-8，草泥馬毛價格為USD$12-28，羊絨Cashmere約USD$75-85(1公斤)。駱馬毛約USD$600(1公斤)。

2大平替推介 外型和Kelly Pochette超似

Extra Pocket L19限量款

▲ Loro Piana Extra Pocket L19 一袋多用，十分易襯。(圖片來源: YouTube@JUNJUN SQUARE影片截圖)

品牌最有標誌性手袋，走簡約俐落線條設計，設有多色、多尺寸及多種皮革可選。質地輕盈，容量大，而且配有肩帶，多用途用法適合各種場合。

Jun Jun老師手上的特別款是Bouclé材質，由初剪羊毛和駱馬毛混合而成仿毛所製，內裡是真皮，沒有暗格，只有一個品牌logo。附有可調節長度的背帶。容量大，可以擺放: 錢包、Samsung Z flip4手機，鑰匙、Samsung 耳機、太陽眼鏡、個人藥物。

Savette-Symmetry

▲ Symmetry手袋。 (圖片來源:www.net-a-porter.com)

紐約小眾品牌，由創辦人Amy Zurek於2020年創立，品牌名字來自其母親姓氏。主打經典、簡約設計，產品以意大利皮革製作，給人一種乾淨利落感覺。

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

Symmetry手袋設有多種材質可選，而Jun Jun老師的是麂皮製，十分適合冬天使用。內有一個暗格，可擺放證件、卡片等。容量大，可擺放: 錢包、Samsung Z flip4手機，鑰匙、Samsung 耳機、太陽眼鏡、個人藥物。

▲ Jun Jun老師指，即使細手袋，最好用內袋保護內裡，避免皮革被鑰匙之類的尖銳物件刮花，亦更容易整潔地擺放物品。(圖片來源: YouTube@JUNJUN SQUARE影片截圖)

手袋 重量 尺寸(WxHxD) (cm) 價格 Hermès Kelly Pochette 245克 22X13X7 約USD$6500起 Loro Piana Extra Pocket L19 215克 22x12x7 約USD$2200起 Savette Symmetry 500克 22x12x7 約USD$1190起

*以上數字只供參考，人手量度有機會相差1-2cm。

*影片獲junjunsquare授權。

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

立即參加TOPick全港英文作文比賽2023，豐富獎品等緊你！https://bit.ly/3FSyDTu

責任編緝：張懿慧