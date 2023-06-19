【父代母職】扮「媽咪」混入媽媽群組學湊B 單親爸爸︰希望女兒不乏母愛

▲ 單親爸爸扮女人混入媽媽群組。

不少單親媽媽母兼父職，馬來西亞報道一名39歲的單親爸爸，離婚後父兼母職照顧女兒，他不想將照顧女兒的責任假手於人，為了照顧女兒辭去原來工作，留在家中工作及照顧小孩，甚至扮女人混入媽媽群組請教育兒知識，由最初零育嬰經驗變成萬能湊仔公。

毅然辭工照顧孩子

馬來西亞傳媒報道，該名單親爸爸去年和妻子離婚後，他一心要當個好父親兼好母親，不想女兒自小缺乏母愛，儘管自己對育嬰零經驗，他還是克服了所有困難。單親爸爸之前是擔任工廠主管及帳篷安裝人員，他發現發現尋找保姆照顧孩子十分困難，加上他有時不得不在晚上外出工作，於是毅然辭去原來的工作，在家照顧孩子。

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為了學習湊仔心得，他將男性自尊心暫時放下，假裝自己是一名單親媽媽，混入Facebook的媽媽群組中，誠心發問討教，學習嬰兒護理知識。幸好他學得很快，無論是沖奶、幫BB洗澡、哄BB睡覺，他都可以一手包辦。他接受《BulletinTV3》 訪問時說︰

一開始，BB發燒時，我根本不知怎麼辦，這也對我來說是一項挑戰。因為若由我給孩子吃藥，孩子們是不喜歡吃藥的，但如果逼孩子吃藥，我也會覺得不忍心。

隨著時間過去，女兒現在已經一歲零三個月了。他說當孩子仍在9個月大的時候，第一次叫他「爸爸」，是他首次見證了女兒成長的第一步。

有女兒陪伴已感滿足

他希望自己的孩子能夠像其他孩子一樣正常長大，也希望女兒不會覺得被剝奪了母愛。雖然同時兼顧父母雙職並不容易，但為了女兒，他願意賭上世間的一切。他表示不會後悔當初的決定，現在他在家中工作，有女兒陪伴，也顯得更加平靜。

其實他還有母親和其他直系親屬的幫忙，但他絕不假手於人。

我不曾將照顧孩子的責任交由他人，我也沒讓母親幫忙照顧我的孩子。就算母親要煮飯給孩子，我也不允許，我自己會嘗試做飯，讓女兒得到她原本無法得到的東西。

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