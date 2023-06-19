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【性騷擾】宥勝被多名女員工指控非禮　私訊受害人自稱曾遭性侵：這一天終於來了

娛樂 13:26 2023/06/19

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宥勝被爆非禮多名女員工後，自稱同樣經歷過性侵。

憑台劇《犀利人妻》爆紅的台灣藝人宥勝，近日被爆對多名女性員工非禮，包括襲胸、強吻、強抱等性騷擾行為，好爸爸形象直插谷底。其後他在個人社交平台公開道歉，強調不會逃避：

我為我曾經的行為所造成的傷害及陰影感到抱歉，非常，非常的對不起。
面對曾經犯過的錯，我不會逃避。
真的真的，很對不起。

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自稱曾遭性侵

其中一名受害人接受《TVBS新聞網》電話訪問時透露，2017年遭宥勝兩度從背後環抱她，並貼在其左肩向她臉深深吸一口氣，回憶當時情景也忍不住哭了3、4次。

新聞曝光後收到宥勝的道歉訊息，但她卻不敢打開，甚至緊張到雙手在發抖。

宥勝與太太育有一對子女，社交平台時常分享溫馨家庭照。（Facebook圖片）

宥勝在訊息內提到「其實我自己也被性侵過」，透露自己懂那種世界空掉，身邊的信任都一夕瓦解的憤怒和恐懼感，並承認：「真的很對不起，因為我個人的衝動，竟讓妳要經歷這樣的事情。」

他表示這麼多年來，每次看到性騷擾的新聞都很痛苦：「一方面是想到妳們，一方面是想到我總有一天會像這些人一樣受到懲罰，這一天終於來了。」

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事發時妻子懷孕

對於宥勝自爆遭性侵過，她表示：「這是兩碼子事，不能因為你受過傷就這樣子，我覺得有點是為了解釋而解釋。」

她指事後曾告訴宥勝當時的經理人，但對方似乎默許。至於有否告訴宥勝太太慈惠？她直言對方當時懷著第二胎：「真的不忍刺激她，本來以為離開公司就能好好的，但離開了其實也不太能，很難放下。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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