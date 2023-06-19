  • 31°C
香港時間 : 2023619日 (週一) 14:28
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 父親節 香港小姐2023 新手爸媽 隱門 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【陳奕迅演唱會】林夕被「改名」成黃偉文+林若寧　Eason歌單嚴重失誤主辦方致歉

娛樂 14:07 2023/06/19

分享：

分享：

熱門 父親節 香港小姐2023 新手爸媽 隱門 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong

歌手陳奕迅（Eason）已即時終止跟「廣州新輝文化」合作。

歌手陳奕迅（Eason）於今年年尾將赴廣州舉行《陳奕迅Fear and Dreams巡迴演唱會廣州站》，而Eason提交的歌單上有多首由林夕填詞的歌曲被「改名」成其他填詞人，事件引起網民關注及熱議。

Eason演唱會的主辦方「廣州新輝文化」於昨天（18日）在微博發聲明向公眾道歉。

【小紅書】內地遊客推介香港民間美食　大坑茶檔被喻必捕獲陳奕迅

    點擊圖片放大
    +4
    +3

演唱會主辦方致歉

「廣州新輝文化」於微博發布一則「致歉聲明」，內容如下：

本公司（廣州新輝文化發展有限公司）在2023年5月27號陳奕迅Fear and Dreams巡迴演唱會-廣州站文化報批中由於操作不夠嚴謹，發生重大失誤，對詞曲作者的失誤操作造成不良影響，廣州新輝文化發展有限公司對本次失誤願意承擔所有的責任，對詞曲作者表示誠懇道歉，同時對詞曲版權公司誠懇道歉！並對藝人及經紀人公司道歉！廣州新輝文化發展有限公司會申請取消這次文化批文！

再次向詞曲作者表示誠懇道歉！

【塵大師】陳奕迅年紀漸長更易哭　林海峰寫詞加入致敬吳孟達

最新影片推介：陳山聰專訪

TOPick柴犬追星
【TOPick柴犬追星】陳山聰封視帝遺憾亡父未能見證　學懂愛要及時：現在盡量去彌補

Eason即時終止合作

事件發生後，Eason經理人甘菁菁表示：「審批文件上出現錯誤，是不能容許的，我方已與該主辦方即時終止合作。」

據悉，Eason的演唱會歌單中有64首歌曲，當中有多首原本由林夕填詞的歌曲卻被易名為其他填詞人如黃偉文、林若寧等。

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【塵大師】陳奕迅快閃銅鑼灣展覽館　Eason貼心免歌迷淋雨
19:54 2023/03/25
【塵大師】陳奕迅快閃銅鑼灣展覽館　Eason貼心免歌迷淋雨
【塵大師】陳奕迅年紀漸長更易哭　林海峰寫詞加入致敬吳孟達
15:50 2023/04/03
【塵大師】陳奕迅年紀漸長更易哭　林海峰寫詞加入致敬吳孟達
【小紅書】內地遊客推介香港民間美食　大坑茶檔被喻必捕獲陳奕迅
18:10 2023/06/12
【小紅書】內地遊客推介香港民間美食　大坑茶檔被喻必捕獲陳奕迅

你可能感興趣

【塵大師】陳奕迅快閃銅鑼灣展覽館　Eason貼心免歌迷淋雨
19:54 2023/03/25
【塵大師】陳奕迅快閃銅鑼灣展覽館　Eason貼心免歌迷淋雨
【塵大師】陳奕迅年紀漸長更易哭　林海峰寫詞加入致敬吳孟達
15:50 2023/04/03
【塵大師】陳奕迅年紀漸長更易哭　林海峰寫詞加入致敬吳孟達
【小紅書】內地遊客推介香港民間美食　大坑茶檔被喻必捕獲陳奕迅
18:10 2023/06/12
【小紅書】內地遊客推介香港民間美食　大坑茶檔被喻必捕獲陳奕迅
陳奕迅 娛樂人物職業 歌手 娛樂機構 娛樂行業

最高瀏覽

【西環斬人】事發後一刻片段曝光多人尖叫　遇襲男經理淡定安撫叫「冷靜」
17:45 2023/06/18
【西環斬人】事發後一刻片段曝光多人尖叫　遇襲男經理淡定安撫叫「冷靜」
【斬人案】西環麥當勞男職員遭斬血流披面　兇徒一度逃去落網
16:15 2023/06/18
【斬人案】西環麥當勞男職員遭斬血流披面　兇徒一度逃去落網
【懷舊味道】澳門鉅記餅家宣布撤出香港　最後一家分店6.15已結業
18:02 2023/06/17
【懷舊味道】澳門鉅記餅家宣布撤出香港　最後一家分店6.15已結業