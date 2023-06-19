【陳奕迅演唱會】林夕被「改名」成黃偉文+林若寧　Eason歌單嚴重失誤主辦方致歉

▲ 歌手陳奕迅（Eason）已即時終止跟「廣州新輝文化」合作。

歌手陳奕迅（Eason）於今年年尾將赴廣州舉行《陳奕迅Fear and Dreams巡迴演唱會廣州站》，而Eason提交的歌單上有多首由林夕填詞的歌曲被「改名」成其他填詞人，事件引起網民關注及熱議。

Eason演唱會的主辦方「廣州新輝文化」於昨天（18日）在微博發聲明向公眾道歉。

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演唱會主辦方致歉

「廣州新輝文化」於微博發布一則「致歉聲明」，內容如下：

本公司（廣州新輝文化發展有限公司）在2023年5月27號陳奕迅Fear and Dreams巡迴演唱會-廣州站文化報批中由於操作不夠嚴謹，發生重大失誤，對詞曲作者的失誤操作造成不良影響，廣州新輝文化發展有限公司對本次失誤願意承擔所有的責任，對詞曲作者表示誠懇道歉，同時對詞曲版權公司誠懇道歉！並對藝人及經紀人公司道歉！廣州新輝文化發展有限公司會申請取消這次文化批文！ 再次向詞曲作者表示誠懇道歉！

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Eason即時終止合作

事件發生後，Eason經理人甘菁菁表示：「審批文件上出現錯誤，是不能容許的，我方已與該主辦方即時終止合作。」

據悉，Eason的演唱會歌單中有64首歌曲，當中有多首原本由林夕填詞的歌曲卻被易名為其他填詞人如黃偉文、林若寧等。

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