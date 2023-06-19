【峰迴路轉】丈夫手機藏大量小三祼照　人妻翻攝握出軌證據反被控

▲ 一名人妻發現丈夫手機藏有大量小三的祼照，反被丈夫控告她侵犯私隱。（iStock圖片）

有人會偷看另一半的手機，深怕對方對自己不忠。台灣一名人妻發現丈夫手機藏有大量小三的祼照，她翻攝照片手握丈夫的出軌證據，可是反被丈夫控告她侵犯私隱，最後還要作出賠償。

綜合台灣傳媒報道，根據判決書內容，新北市一名孫姓女子的丈夫在去年5月期間外出時，將手機留在家中充電。其後子女拿爸爸的手機玩遊戲，意外發現有人傳曖昧短訊給爸爸，隨即通知媽媽。

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丈夫出軌家暴

孫女聞言後查看丈夫的手機，除了看到丈夫與陳姓女子的曖昧對話外，還有陳女傳給他裸露胸部及下體的照片。她用自己的手機拍下這些短訊與照片，先保留丈夫的出軌證據。由於丈夫對她家暴，她心灰意冷下決定將對方的婚外情惡行訴諸法律。

新北地方法院法官判處，孫女的丈夫因婚外情，需賠償孫女10萬台幣（約2.5萬港元），但這是民事責任，與孫女妨害秘密分屬二事。孫女因懷疑丈夫不忠，未經對方同意下，竊錄他手機內的對話及照片，實已危害丈夫個人私隱。

法官認為孫女防礙丈夫有秘密通訊自由，以及可合理期待的隱私維護，日前判處她拘役40日，罰款4萬台幣（約1萬港元），全案可上訴。法官指出，配偶間有忠貞的義務，但不應以懷疑對方違反忠貞義務為由，當成侵犯個人私隱的依據。

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責任編輯︰王明芳