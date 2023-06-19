【恐怖奶奶】兒子借大耳窿負債累累　奶奶憂無錢養家逼懷孕新抱墮胎

▲ 一名懷有第二胎的護士人妻因丈夫負債累累，被奶奶強迫墮胎，令她決心離婚。（iStock圖片）

年輕夫妻易鬧離婚，馬來西亞一名專門處理離婚案件的律師指出，17歲至35歲之間的年輕夫妻離婚率高，因為大多是彼此不夠了解對方、經濟問題和涉及第三者等。該名律師分享其中一宗離婚個案，指一名20多歲的女護士的丈夫欠下巨債，奶奶因擔心她不夠錢養家，竟要求她墮胎，讓她感到心寒決定離婚。

綜合馬來西亞媒體報道，女律師法拉蒂雅娜分享其中一宗她處理過的離婚案件，一名20多歲的護士與丈夫結婚後，搬入與老爺奶奶同住，夫家規定同住一屋就要肩負家中開支。她心知丈夫借大耳窿而負債累累，但難以開口斥責，擔心這樣做會遭老爺奶奶責難。

然而最令她心寒的是，奶奶擔心她年紀輕輕沒有足夠能力養家，竟開口要求她打掉第二胎，令她感到心寒，決定離婚。

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丈夫吸毒家人一直隱瞞

法拉蒂雅娜接著分享另一對20多歲年輕夫妻的個案，兩人拍拖7年後結婚，但新婚一個月即閃電離婚。兩人結婚後因沒有能力租屋，所以各自與朋友合租，過著分居的生活，偶爾才見面。不過，女方後來發現，丈夫不但與其室友發生性關係，且更有吸毒習慣。原來男方家人早知他吸毒，卻在兩人拍拖期間一直隱瞞，驅使她決心離婚。

35歲以下離婚率高

根據馬來西亞統計局於2022年11月的統計，大馬於2021年有近4.4萬宗離婚案件，當中超過2.3萬宗涉及年輕夫婦。法拉蒂雅娜指出，當中有不少年輕夫婦離婚原因，是妻子抱怨丈夫不工作、花太多時間打機，有些則過度與其他幸福夫妻比較，才導致爭執離婚。

她續解釋，35歲以下的年輕夫妻不僅存在經濟問題，還欠缺成熟和缺乏對婚姻的認知，部分年輕夫婦亦急於結婚，沒有考慮是否有能力養家，或者有第三者介入、有家庭干涉等問題。

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責任編輯︰王明芳