【端午節禁忌】端午節注意7大禁忌保平安　不要行房、送粽要注意一件事

▲ 端午節注意7大禁忌保平安，不要行房、去海邊，送粽要注意一件事。

端午節將至，不少人會進行爬龍舟、食糉（粽）等應節活動，不過，台灣命理專家清水孟國際塔羅小孟老師在Facebook個人專頁指出，端午節期間有7大禁忌不宜做，提醒大家在端午節要多加注意以保平安。

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以下為授權轉載全文：

1.端午忌去醫院探病，陰氣重之地：

先秦時代認為農曆五月（國曆六月）是毒月，因此稱為農曆「五」月也為「五」毒月，對應目前的新冠疫情也是病「毒」，而目前全球新冠變異病毒有五種以上，也可以稱為五毒。因此特別要小心疫情，要勤洗手、忌群聚，除非真的生病，不然不要去醫院探病或去殯儀館等潮濕的地方。

2.禁慾不要行房：

《呂氏春秋》中《仲夏記》一章要陽間人們在五月禁慾、務必齋戒，其因為端午為五毒月，需要內健而外順，也就是體內要環保氣血要足，所以不要消耗元神，不然會損氣耗精，邪氣易入侵，要吃清淡，不要殺生，最好吃素以保平安。

3.不要在當天送整串肉粽：

民間相傳整串肉粽有「繩子」，容易形成繩煞，會讓收到的人有穢氣，民間也盛傳有上吊的意謂，因此端午節當天送人粽子要用散裝的比較好。

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另外，小孟老師提醒，此為民間習俗，請勿盡信。

文章獲「小孟老師星座塔羅牌之清水孟」授權轉載，標題經TOPick編輯修改，原題為《6月22日端午節為五毒日，七大禁忌》

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責任編輯：羅嘉欣