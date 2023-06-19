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【宣示主權】新郎婚前出軌新娘女閨蜜　新娘在婚禮上出招「報復」

親子 18:19 2023/06/19

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新郎婚前出軌新娘女閨蜜，新娘竟在婚禮上出招「報復」。

另一半有外遇，出軌對象還要是自己的閨蜜，那根刺能輕易拔掉嗎？日本一名20多歲的女生，和田友美（化名）向日媒爆料，指早前獲好友邀請出席婚禮，同場也看到昔日新郎出軌的閨蜜小三，而她更不避嫌身穿白禮服現身婚禮，豈料，遭新娘出招「報復」，做場大龍鳳宣示勝利，令過氣小三含淚難堪！

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據日本媒體「日刊SPA！」報道，一位化名和田友美的20多歲女生，過去就讀大學期間，有幾位特別要好的同學，並組成5人小圈子，其中包括了一位Ako和一位B美兩名女生。

當初Ako結交了一位男友，但後來發現，Ako的男友同時也劈腿B美。有一次，該男友要傳訊息給B美，結果不慎傳給Ako，才會讓事情曝光，Ako也因此心情大受影響。而B美是真心喜歡男方，但對男子而言，B美卻只是玩玩的對象而已，那件事後，小組的關係也因此緊張。

結果，B美最終因劈腿曝光被飛，Ako和男方的感情則勉強持續維持著。之後，大家出來社會工作後，以為可以完全忘記了學生時代的出軌事件。然而，Ako和男方正式結婚時，邀請昔日同窗前來參與婚禮，而B子也是被邀之一的賓客，新婚之日，新郎看到B美很驚訝！

她穿著白色的禮服出現，作為新娘的顏色，這被認為是不禮貌的。

正當婚禮舉行一半時，司儀突然宣布，新婚夫婦決定將花球送給一位兩人的共同好友，來感謝她長期以來的關照。

和田友美聞言，心想「該不會那位好友，指的就是B美吧」。果然是B美被叫上台，從Ako手上接到花球時，B美眼裡含著淚水，一副快哭出來的樣子，而且他們還拿了一張紀念照在新娘和新郎之間與B美，一起影合影，若非知道內情，恐怕還會覺得場面很溫馨，看不出事有蹊蹺。直到現在，她還是忘不了Ako好勝而特別做這場大龍鳳來宣示勝利，臉上更掛起得意洋洋的表情。

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責任編輯︰王明芳

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