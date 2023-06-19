【電影音樂騷】周國賢為電影唱主題曲　《全個世界都有電話》端午舉行試映場＋音樂會

《全個世界都有電話》的電影主題曲《25》由台灣音樂人秦旭章作曲及監製，黃浩然導演親自填詞，邀得秦旭章及川流共同編曲，並交由男主角周國賢主唱，呈獻香港與台灣創作人跨岸合作的成果。

同步推出的MV巧妙呼應電影的主題，將歌詞化作智能手機的對話框文字和舊手機短訊，搭配三位主角履行25年之約的電影片段，讓人反思在科技進步時，人之人之間的關係如何轉變。

周國賢表示十分感謝導演邀請他擔任新戲的主角並演唱主題曲︰「音樂和電影一直與我密不可分，兩者各具獨特魅力，我亦同樣喜愛。我在電影中的角色以導演自己為藍本，甚至在人物造型方面也可以發現不少異曲同工的地方，可以說是電影所包含的大量彩蛋之中，最為人津津樂道的其中一個部分，敬請大家留意。」

▲ 周國賢是電影《全個世界都有電話》的男主角，更唱里主題曲。

與數字25結下不解緣

黃浩然導演表示：「『25』這個神奇數字與《全個世界都有電話》不停巧妙結緣，電影早前分別入圍烏甸尼遠東電影節及台北電影節，恰巧兩者今年都是第25屆，與戲中三位主角的25年之約與主題曲名字《25》不謀而合，為電影賦予更深厚的意義。」

導演續指：「電影和歌曲都是說故事的方式，周國賢在戲中的角色根據我忘記帶手提電話的經歷為創作藍本，由他負責演唱主題曲堪稱順理成章亦不作他人想，他的動人演繹，就如代我唱出自己的心聲，特別親切與感動。」

睇完戲睇騷

6月22日（端午節假期），電影舉行「《全個世界都有電話》試映場＋音樂會」，開創以「電影試映＋音樂會」跨界別形式發佈電影的先河。

當日將邀請全港支持本土原創電影及原創音樂的觀眾及歌迷，於黃昏時份先於戲院觀賞電影，晚上再到九展貿Star Hall匯星欣賞音樂會，由電影配樂歌曲原唱者，包括周國賢、mansonvibes、周漢寧、鄧麗英、顏培珊、KINKI盧芷韻、樂隊組合GDJYB雞蛋蒸肉餅及Harbor Homme，再加上台灣音樂單位秦旭章、守夜人、靈魂沙發及溫室雜草，演繹多首於電影中出現的歌曲。

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