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【性騷擾】黃子佼直播認曾非禮少女　玉石俱焚大爆娛圈黑幕後入院 　

娛樂 14:15 2023/06/19

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熱門 父親節 香港小姐2023 新手爸媽 隱門 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong

「#ME TOO」風波由政界去到娛樂圈，台灣著名主持人黃子佼在今日（6月19）遭「和我一起．走在法國的365天」的一個已移居法國的女子Zofia泣訴，她在17歲時曾遭男星在車內強吻，並要求脫衣服拍照等。

而黃子佼在facebook直播承認曾做此事，透露自己心理變態，一度懷疑自己喜歡男生，但也偷看女生裙子，哈日所以有接觸AV，試圖學習變態內容，偷看女生，進演藝圈後還是有這種傾向，性慾旺盛時一天可自慰3次，他說現在道歉已經來不及了。

網紅Zofia泣訴被非禮。

黃子佼「玉石俱焚」

黃子佼稱，辜負很多人的心意，在這波事件中也是坐立難安，但在認識太太孟耿如的這10年時間，很努力想改變自己，即使生了孩子，很多事情改變不了，也無法推翻，。

同時，他選擇「玉石俱焚」，點名大S（徐熙媛）、小S（徐熙娣）、范曉萱、阿雅吸毒、吳宗憲男女關係混亂欠錢不還等，一連13名藝人醜聞，表示演藝圈內有許多人都做過不對的事，但卻都可逃過社會輿論的追責：「如果我逃不過，他們為甚麼可以逃得過？還有很多啦！」

他更激動稱：「我不管，我就是要說出來，我管你們去死，反正也沒人管我去死！」隨後話鋒一轉，還稱女兒：「不記得有這個父親滿好的」，並要大家「幫忙照顧所有我想照顧的人」，嘆氣後隨即關閉鏡頭，精神狀況令人擔憂。

黃子佼開直播道歉。

而他開完直播後，直接缺席原本要主持的記者會，但據《聯合報》報道，黃子佼送醫急救，太太孟耿如亦已趕到醫院。

據台灣媒體指，稍早證實，他酒後情緒不穩被緊急送醫治療，手部及身上有多處創傷，詳細案情仍有待進一步調查釐清。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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