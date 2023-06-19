【窮人恩物】男人窮有樣睇？ 網民終極分析7大特徵手錶愛用這款

▲ 你中幾多樣呢？

俗語說莫欺少年窮，男人年少時可以窮，但不能沒有上進心窮一輩子！近日有內地網友瘋傳一張「什麼男人一眼看上去很窮？」圖片，列出了窮男人7大特徵，引起極大迴響，有自認窮男的網民，表示自己７個特徵全中！

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內地社交平台上瘋傳一張圖片，寫道「什麼男人一眼看上去很窮？」

還分析了窮男人外貌特徵的7大要點：

1. 頭髮參差不齊的，像是自己剪的

2. 皮膚不好，有點黝黑，還油性

3. 衣服跟褲子一看就知道是迪卡儂或者Uniqlo的，單價不超過100元的那種

4. 手上戴的是智能手環或者智能手錶（美其名為”智能”，其實不就是買不起昂貴的其他手錶）。

5. 鞋子穿的是折扣款式的Adidas或Anta小白鞋

6. 手機用的是蘋果的舊款

7. 出行靠走路+地鐵或巴士

雖然內容未必人人認同，但是有自認是窮男的網民表示7點全中，但亦有網民指其實很多有錢人都很低調，如郭晶晶嫁入豪門都是穿平民牌子小白鞋，亦有人指7個特徵全中，但自己不窮！

網友留言表示：「我差不多全中了，不過也不影響我幾千個萬資產」，同時笑稱有錢如馬雲穿著都十分低調，根本不能反映銀包深度，直言「這世上最瞧不起窮人的是窮人」、「換一個性別馬上就是刻板印象、物化女性、性別歧視」。

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責任編輯︰王明芳