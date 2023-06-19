【粉嶺高球會】前政府建築師指用高球場建屋很可惜　規劃專員：不能輕易放棄任何房屋供應選項

▲ 城規會今就粉嶺高球場項目修訂草圖召開第3次聆聽會。（資料圖片）

城規會今（19日）就粉嶺高球場項目修訂草圖召開第3次聆聽會，早上是香港哥爾夫球會的最後申述時間，球會安排交通專家等講述在高球場建屋將對附近道路造成擠塞，亦會影響北區醫院救護車出入等。前建築署高級建築師馮永基亦在球會申述時間發言，他表示，自己今天代表良心及愛心來發言，提到自己過去爭取設計很多公共公園，如大會堂紀念公園、心經簡林、尖沙咀海濱公園及灣仔海濱公園等，是因喜愛香港的公共空間，希望香港可以保留更多公共空間，而非塞滿建築物。

馮永基指，香港其實不缺地，如有40%土地是郊野公園、有兩個馬場、三個主題公園及主教山等，實際已發展的土地僅20%，但大家會視這些為公共資產，即使住的擠逼也認為要保護，而大家不重視高球場，便正因不認為這是公共地方，實際只要將該收回的32公頃土地變為公共空間，大家的觀念就會不一樣。

他指，自己曾到訪過粉嶺高球場，當時感到很感動，因發現香港原來還有「天堂」，認為這是香港最後一片那麼有價值的地方，有文化、歷史遺跡優美風景，形容甚至比蘇格蘭更美，若因1.2萬戶或只有數千戶而破壞一個員林及整個公共空間，很可惜及不應該，「幾千人（戶）擁有咁靚嘅天堂環境，同大家認為球會幾千會員，係咪五十步笑百步？」，又指該數千戶居民也或會因自己上樓而破壞一個漂亮環境而於心不忍。

有聲音指當局實際僅用球場9公頃土地建屋，質疑球會為何會寸步不讓，他就指，惟若將9公頃「睇得咁小事」，為何政府收棕地不收多9公頃，認為政府要有多點「諗頭」，提到如簡約公屋及樂建居等便是好的新思維。

前香港高爾夫球總會主席、現任恒基兆業發展有限公司之執行董事李寧表示，土地供應專責小組2018年將粉嶺高球場列入優先土地發展選項，他們當時聲稱可用的土地選擇有限，但實際5年後，政府已提出北部都會區發展、簡約公屋、開發棕地等項目，而竹篙灣亦有3千單位可即時緩解部分住屋需要，當有這些更新及更合理的選項時應重新審視高球會建物的決定，強調發展棕地是更快速及成本較低的方案。他指，球場建屋會為附近交通、道路構成很大壓力、亦會破壞生景等，而項目不會在2024年開展，也不可能在2029年完成，相較其他選項並不可取，反而只會影響香港高爾夫球運動員、剝削香港作為國際城市的地位及破壞籲百年歷史的球場，直指若委員批準建屋，是對市民及納稅人不負責任的「政府傀儡」。

粉嶺、上水及元朗東規劃專員陸國安表示，政府目標未來10年提供約30萬個公屋單位，而政府已覓得土地可供興建約36萬個公屋單位，較目標多約5.9萬個，他承認，「突咗」的單位包括粉嶺高球場的1.2萬戶，但政府仍會將球場建屋保留在10年的供應裡，因球場是政府土地不用收地，而提供後5年房屋供應的土地仍不在政府手上，故不能因多5.9萬個單位便掉以輕心，或隨便放出，政府未有信心如此做，同時也憂各受影響者會向政府提出同樣要求，政府提供房屋的工作會很困難。

陸國安又回應馮永基的說法，指政府會多管齊下處理房屋問題，實際當局為古洞北及粉嶺北發展項目已經收回70公頃土地，重申球場作為政府土地，不用搬遷居民及棕地作業者，地點又鄰近上水新市鎮，只要改善幾個交通接駁位便可，不能因為達到供應目標就輕易放棄10年內任何房屋供應選項。

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記者：黃小冰