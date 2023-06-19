【教師指引】教工會：未必需一刀切限制教師行為　應考慮時、地、人因素

▲ 教工會主席黃建豪。（資料圖片）

為提高師生相處的敏感度，教育局近日公布《教師專業價值觀和操守》學校培訓資源套，提醒教師須注意個人言行，並不應與學生建立良好關係，包括禁止互稱花名、與學生單獨搭肩拍照等行為。香港教育工作者工會主席黃建豪今（19日）於電台節目指，應視乎情況決定教師能否作出某些行為，未必需一刀切，但認為教師在某些情景下，以相關花名稱呼學生，有機會帶出欺凌效果。

黃建豪認為，未必需一刀切指明教師不可作出某些行為，應考慮時間、地點、人物等因素決定，並舉例指在畢業禮、成長營或同學需要情緒支援時，教師與學生搭肩拍照以示支持，屬合宜的行為；相反，若教師與學生一起唱「卡拉OK」時，互相搭肩拍照，則不合適，並強調需讓教師知道底線何在。

黃建豪亦指，教師以往有機會忽視花名對學生的影響，令其產生誤會，更形容教師言行對學生存在帶領作用，在某些情景下以相關花名稱呼學生，或成負面形容，有機會帶出欺凌效果。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：梁凱婷