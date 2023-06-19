  • 31°C
香港時間 : 2023619日 (週一) 15:12
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 父親節 香港小姐2023 新手爸媽 隱門 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【教師指引】教工會：未必需一刀切限制教師行為　應考慮時、地、人因素

社會 14:49 2023/06/19

分享：

分享：

熱門 父親節 香港小姐2023 新手爸媽 隱門 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong

教工會主席黃建豪。（資料圖片）

為提高師生相處的敏感度，教育局近日公布《教師專業價值觀和操守》學校培訓資源套，提醒教師須注意個人言行，並不應與學生建立良好關係，包括禁止互稱花名、與學生單獨搭肩拍照等行為。香港教育工作者工會主席黃建豪今（19日）於電台節目指，應視乎情況決定教師能否作出某些行為，未必需一刀切，但認為教師在某些情景下，以相關花名稱呼學生，有機會帶出欺凌效果。

黃建豪認為，未必需一刀切指明教師不可作出某些行為，應考慮時間、地點、人物等因素決定，並舉例指在畢業禮、成長營或同學需要情緒支援時，教師與學生搭肩拍照以示支持，屬合宜的行為；相反，若教師與學生一起唱「卡拉OK」時，互相搭肩拍照，則不合適，並強調需讓教師知道底線何在。

黃建豪亦指，教師以往有機會忽視花名對學生的影響，令其產生誤會，更形容教師言行對學生存在帶領作用，在某些情景下以相關花名稱呼學生，或成負面形容，有機會帶出欺凌效果。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：梁凱婷

相關文章

【西環斬人】麥當勞重門深鎖拉窗簾未營業　附近肉販拒談事件
今日 13:12
【西環斬人】麥當勞重門深鎖拉窗簾未營業　附近肉販拒談事件
【粉嶺高球會】前政府建築師指用高球場建屋很可惜　規劃專員：不能輕易放棄任何房屋供應選項
今日 14:37
【粉嶺高球會】前政府建築師指用高球場建屋很可惜　規劃專員：不能輕易放棄任何房屋供應選項
【珍惜生命】牛頭角彩福邨15歲男生墮樓　仍有意識送院搶救
今日 14:52
【珍惜生命】牛頭角彩福邨15歲男生墮樓　仍有意識送院搶救

你可能感興趣

【西環斬人】麥當勞重門深鎖拉窗簾未營業　附近肉販拒談事件
今日 13:12
【西環斬人】麥當勞重門深鎖拉窗簾未營業　附近肉販拒談事件
【粉嶺高球會】前政府建築師指用高球場建屋很可惜　規劃專員：不能輕易放棄任何房屋供應選項
今日 14:37
【粉嶺高球會】前政府建築師指用高球場建屋很可惜　規劃專員：不能輕易放棄任何房屋供應選項
【珍惜生命】牛頭角彩福邨15歲男生墮樓　仍有意識送院搶救
今日 14:52
【珍惜生命】牛頭角彩福邨15歲男生墮樓　仍有意識送院搶救
小學 大學 網絡熱話 中小學教育 中學 壓力 電台 電台節目 人物 畢業

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【西環斬人】事發後一刻片段曝光多人尖叫　遇襲男經理淡定安撫叫「冷靜」
17:45 2023/06/18
【西環斬人】事發後一刻片段曝光多人尖叫　遇襲男經理淡定安撫叫「冷靜」
【斬人案】西環麥當勞男職員遭斬血流披面　兇徒一度逃去落網
16:15 2023/06/18
【斬人案】西環麥當勞男職員遭斬血流披面　兇徒一度逃去落網
【懷舊味道】澳門鉅記餅家宣布撤出香港　最後一家分店6.15已結業
18:02 2023/06/17
【懷舊味道】澳門鉅記餅家宣布撤出香港　最後一家分店6.15已結業