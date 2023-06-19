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【拒絕申請】黎智英就警引國安法檢手機　上訴庭拒批上訴許可至終院

社會 15:25 2023/06/19

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(資料圖片)

壹傳媒創辦人黎智英就警方於2022年7月根據《港區國安法》取得新手令，檢視其兩部早已被檢取之手機內新聞材料，黎早前申請司法覆核被拒，上訴庭早前亦駁回申請，裁定手機內的「指明證據」涵蓋新聞材料。黎早前透過書面申請上訴許可至終審法院，上訴庭今(19日)頒下判詞，拒絕批上訴許可至終院。

申請人黎智英；答辯人警務處處長。 黎於2020年8月涉違《港區國安法》被捕，警方以手令檢取黎兩部手機，黎質疑警方無權檢視手機，及要求法庭定奪資料屬新聞材料或屬法律專業保密權。

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及至2022年7月，警方根據《港區國安法》實施細則申請另一手令，要求檢取上訴人兩部手機內的「指明證據」，即包括新聞材料。黎質疑「指明證據」是否包括新聞材料，遂入稟申請司法覆核，惟被判敗訴，法庭准暫緩執行手令以待上訴。

上訴庭早前裁定「指明證據」包括任何危害國家安全罪行的證據的任何物件，法庭處理涉及新聞材料的搜查令時，於保護有關材料時，亦不忘防止罪案和執法目的，以平衡公眾利益。法庭亦可因應受手令影響人士的申請，以公眾利益為由，廢除或更改手令。

上訴庭認為新聞材料對新聞自由重要，但所獲的保護並非絕對，基於公眾利益及司法監察，新聞材料向來受保護及具措施維護。就任何刑事罪行調查而言，新聞材料並非豁免受搜查和檢取，原則上涉危害國家安全的罪行亦然，詮釋並沒有減低本地法律對新聞自由提供的保護或違反合法性原則，故裁定細則中界定的「指明證據」涵蓋新聞材料，駁回上訴。

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記者：林育慧

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