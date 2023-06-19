【整容風險】25歲女接受隆鼻手術　麻醉後體溫升高心臟驟停亡

▲ 25歲女接受隆鼻手術，麻醉後體溫升高心臟驟停亡。（iStock圖片）

任何手術都有風險。泰國一名25歲女子早前在當地一間接受隆鼻手術，未料吸入麻醉藥後心臟驟停，經搶救後不治身亡。當地警方已拘捕診所醫生及職員進行調查。

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根據當地傳媒報道，25歲女子席莉亞（Siriya "New" Dateraksa）15日到巴吞他尼府一間診所進行隆鼻手術，麻醉過程期間突然心臟驟停，醫護人員為其施行心肺復甦術（CPR），可惜仍回天乏術，而身上並無明顯外傷。

席莉亞的29歲女友納帕波恩（Napaporn Sinuan）事後向警方透露，席莉亞曾在另一間診所隆鼻，術後鼻子出現問題，因此改到涉事診所。

據納帕波恩說法，席莉亞早前涉事診所取出鼻子內的填充物，事發當日再到診所接受隆鼻手術。納帕波恩上午10時開車送席莉亞到診所後回家，手術原定11時開始，需時4小時。

不過到了下午，納帕波恩遲遲未接到席莉亞的電話，於是趕到診所，看到現場有多名急救人員，她衝進診所，發現席莉亞躺在床上一動不動。診所職員稱，席莉亞吸入麻醉藥後體溫升高，失去意識。

席莉亞最終被證實死亡，警方目前已拘捕診所醫生和職員，並展開進一步調查。而席莉亞的遺體已被送往醫院化驗，以確定死因。

今年3月，當地發生過類似事件，一名婦女在診所接受隆胸手術6小時後離世，事後證實死因為胸部內出血。據悉，涉事診所沒有隆胸手術的執照。

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責任編輯：羅嘉欣