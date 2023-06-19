【TVB年中節目巡禮】與袁偉豪榮升父母暫不透露BB性別　張寶兒懷孕4個多月獲丈夫全程扶實

▲ 榮升父母的袁偉豪和張寶兒一同出席《2023 TVB 年中節目巡禮》。

《2023 TVB 年中節目巡禮》今天（19日）在會展舉行，參與藝員包括陳豪、陳展鵬、馬國明、譚俊彥、胡定欣、蔡思貝、劉穎鏇、袁偉豪、張寶兒等，十分熱鬧。

TVB預告將會播出多個節目如：《破毒強人》、《異空感應》、《奪命提示》、《靈戲逼人》、《羅密歐與祝英台》、《香港人在北京》、《旁觀者》及《新聞女王》。

【娛圈喜事】孖袁偉豪貼BB超聲波照報喜 張寶兒：我們有孩子了

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榮升父母

身份剛剛轉變的袁偉豪和張寶兒接受TOPick訪問，分享榮升父母的感受。

適逢昨天（18日）是父親節，成為人父的袁偉豪表示：「我暫時都OK的，未算很激動，都很窩心，多了一個身份，多了一些朋友給予的祝福。」

張寶兒相信：「某程度上責任是不同了，接下來不會像以前般自由，不能再幾點睡也可，吃甚麼也可，但我覺得責任多於壓力。」

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暫不公布BB性別

現正懷孕的張寶兒會調整作息時間和飲食習慣，袁偉豪指：「作息時間絕對有（操控），飲食方面她會比我更專注，有時一些小動作我會留意得更多。以前一看見沙發便會坐下去，這些動作要戒掉，這些日常動作需要慢慢改善。」

他又經常提醒太太：「她彎腰太久、穿鞋或執拾等會叫她不要動，讓我來。她現時的肚不太大，怕她還會以為自己很正常、很靈活。」

張寶兒現時懷孕4個多月，暫時決定不公開BB的性別，「一些朋友想估，我們給予他們空間去估。仔或女都好，兩個都想。其實我都很想工作，但要視乎性質，如果危險性較高便未必能做到。」

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與張振朗出國拍攝

袁偉豪即將與張振朗出發拍攝《歐洲鐵騎遊》，他透露拍攝時間為十多天，「今個月27日便出發，7月10日才回港。多少也會沒以前那麼自在，始終十多個小時在路上駕駛電單車，最後還有一個Item需要去賽車場，跟賽車手上坐其車尾，現時還在考慮坐不坐。這些活動多少需要考慮更多。」

至於離港拍攝會否擔心太太？袁偉豪表示不擔心。

張寶兒則稱：「我擔心他比較多。我都會自己找人（照顧），怕有些事做不到，一些有難度的動作都會找人幫忙，不要勉強。」張寶兒今天著上高踭鞋，身旁的袁偉豪全程扶實太太。

記者：陳曉柔

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