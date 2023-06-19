【碳中和】新電動小巴似足大王具足蟲　小巴業界：睇落有啲惡頂

▲ （網上圖片）

網上早前吹起「大王具足蟲」拉麵風潮，豈知一部貌似「大王具足蟲」的綠色小巴近日現身香港，隨即引起網民熱議。

網上盛傳的「大王具足蟲」小巴由瑞昌汽車有限公司設計，該公司早前參加了環保署下的「電動公共小型巴士先導試驗計劃」，而網上盛傳的這款小巴，正確名稱為「金路通小巴」，料正在前往驗車。

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據其網上資料顯示，金路通小巴是一款全電動低地台小巴，每部零售價預計約180萬元至240萬元不等。視乎規格，充滿電可行駛77公里至200公里不等。

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19座的金路通小巴將包括18個一般座位和1個輪椅人士座位，亦可改裝成12個一般座位和5個輪椅人士座位。

有小巴業界人士向TOPick透露，業界亦留意到網上留傳的相片，坦言外形上「有啲惡頂」，暫時未聽聞有小巴營辦商對這款小巴有興趣。

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記者：陳梓蔚