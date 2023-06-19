楊洛婷抱女撐Dear Jane　MC張天賦開心能與陳蕾合唱

MC張天賦、陳蕾及Dear Jane在昨晚（6月18日）於亞洲博覽館舉行音樂會，演出於晚上8時半開始，由Dear Jane演唱一曲《最後一間唱片舖》為演唱會揭序幕。觀眾立即進入情緒，更站起來跟着又唱又跳。緊接《人類不宜飛行》、《到底發生過甚麼事》等歌曲，令現場氣温急升。

到唱《不許注定你一人》，更來個全場4千人大合唱。主音Tim說：「大家好，好開心呀！大家都有隻有黃鴨仔，好想影低呀、係有史以來最cute的觀眾。」

▲ Dear Jane

楊洛婷抱女撐Tim

陳蕾、MC之後出場，與Dear Jane合唱《哪裡只得我共你》，現場以煙花效果演繹「 PRU 175 」，效果震撼，將氣氛推至高峰。MC對陳蕾笑說：「我也是第一次看這個煙花效果，好靚，好似你一樣。」

適逢當天是父親節，幾位歌手亦祝賀在場的爸爸們父親節快樂。Tim的太太楊洛婷抱着女兒來支持，囡囡更高舉親手畫的畫作，送給爸爸。

▲ 陳蕾

陳蕾騷唱功

陳蕾獨唱環節，帶觀眾進入搖滾世界，一連兩首《娑婆》、《下流社會》，讓觀眾聽得熱血沸騰，接着的抒情歌曲《世界與你無關》，觀眾同樣聽得如痴如醉，然後她再唱自其個人音樂會後一直沒再唱的《我想和你好好的》，並稱：「希望大家識唱跟着唱。」

MC隨後出場，與陳蕾合唱《相信一切是最好的安排》及《小心地滑》。兩位唱將的合唱，當然未有令觀眾失望，帶來十足新鮮感以外，亦掀起另一高潮，觀眾報以熱烈歡呼聲。

MC表示很開心能跟陳蕾合唱，說：「覺得應該再搲一首歌跟陳蕾合唱。」陳蕾笑說：「那就找徐浩幫忙寫歌，我們就在此立誓。」

▲ MC張天賦

MC壓軸獻唱

而MC壓軸演出最後的環節，演繹多首熱播歌曲，如《花海》、《老派約會之必要》、《記憶棉》、《反對無效》等，亦演唱了自己的新歌《第二人格》，表現紥實唱功。

到《反對無效》一曲時，MC跟觀眾大玩Kiss Cam環節，台下不少情侶被鏡頭拍到時，都即時甜蜜接吻，温馨又恩愛。最後MC獻唱《世一》，為音樂會劃上完美句號。