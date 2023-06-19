【童樂居案】涉月內以腳踩臉等方式襲擊10名幼童　前職員認11項虐兒罪候判

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「童樂居」虐兒案累計34名職員被控，其中56歲前女職員涉於不足1個月內襲擊10名幼童，包括以腳用力踩在幼童臉上，又於幼童坐在便盆時，大力向下按他的頭部。女職員今（19日）於區域法院承認11項虐兒罪，為首名於區域法院認罪的職員。辯方求情指，被告人格與本案不符，或因人手不足而犯案，過去曾於院舍受被告照顧的女童，現已長大成人及任職護士，亦有到庭支持被告。法官押後下周一(26日)判刑，被告續准保釋。

女被告陳麗娟（56歲，前幼兒工作者），今承認11項對所看管兒童或少年人虐待或忽略罪，被告另被控的2項相同控罪獲存檔法庭。

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辯方求情時引述1名曾於院舍受被告照顧的女童，現已長大的女護士親撰的求情信提及，感激被告在其困難時的照顧。辯方續指，女護士及其母親均有到庭支持被告，又指被告犯案與其人格不符，或因人手不足而犯案。

案情指，被告於2021年11月20日早上雙手抬起2歲男童L，再將L拋向地墊，令L頭部撞到地墊。同年12月6日下午，被告突然再用手推不知名兒童頭部，令其向前仆倒在地墊上。被告同日再推不知名兒童，以致他倒地，又用右手捉住3歲男童A的左臂拖拉，將他橫拋往一邊，令其跌在地墊上。

同日晚上，被告坐在2歲男童B身後的長櫈上，看見B上半身向後靠時，突然用力踩B的臉，再大力把B拉近自己，猛力扯B左臂兩下。其後被告以右腳踩B右臂，把他按在地上約20秒。3天後，被告又突然用腳踢B胸口1下，以及用力推B的頭部。

12月7日早上，被告突然站起及將躺在其腳邊的男童A大力拋到地墊上。被告之後再撿起鞋襪扔向 A，再強行跨過身前的兒童，其間右腳撞至A傾倒；同日被告再執起1歲男童R衣領，再扔他到地墊上。

同月10日，被告步向B的嬰兒床旁邊，突然雙手猛烈地搖晃床上的B，再用右手掌摑B的面部1下。其後被告再以雙手拍打B右邊身體，再用力拉該兒童右腿，及用手捏兒童面部數秒。

被告又於同日執起不知名兒童的衣領向後拉，令他失去平衡向後傾。其後被告又猛力將男童B向後扯，令其跌倒地上，再拍打B面部1下。

被告翌日以故事書拍打2歲女童C面部1下，令C頭部撞到櫃門。數分鐘後被告再捉住C左腳，並將C拉近自己，並用水樽撞向C面部，令C頭部猛然向後傾。被告同日又兩度強行餵男童B飲水，其間B頭部後方因而撞到身後的牆身數次而大哭。

及至12月12日晚上，被告前後搖晃男童A，再用右膝壓向A左大腿內側，並把他按在地墊上，A試圖推開被告不果。被告及後再拍打A左邊兒童頭部1下，再用力拉扯其右手及右腳。被告翌日再拖行男童B約5米，然後大力抛擲他到地上。

同月15日，男童B坐在便盆時，被告掌摑B左邊面一下，再大力向下按他頭部及捏其手臂。被告隨後再將不知名兒童從坐着的便盆拉開，再推他到旁邊，令他坐在其中1名兒童身上。

3天後，被告又將男童B放於嬰兒床欄上，再用雙手反覆拍打B，又用雙手箍住男童B頭部晃動，並在B抵擋時將他抛回嬰兒床。被告最終於2022年1月7日被捕。

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記者：梁錦麟