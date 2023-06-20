【令人鼻酸】揹小象屍走2公里 母象喚不醒死去孩子哀嚎遍野

母愛偉大，即使是動物，也會因為孩子夭折而悲傷。社交網站最近流傳一段「母象為離世孩子傷心哀嚎」，母象揹著死去小象的屍體走了很遠，然後牠把孩子放在溪流裏，用腳輕推著小象，希望能喚醒牠，但小象卻一動也不動，見孩子已經返魂無術，母象的哀嚎聲在空氣中回蕩，似乎未能接受「孩子」的離世，此情此景令人鼻酸。

網媒CTWANT報道，這段影片由Twitter的用戶「Susanta Nanda」轉發，他是印度林務局的官員，他在發帖中寫着︰

這真的讓我心碎！小象死了，但媽媽沒有放棄。背著死去的嬰兒走了兩公里，並試圖通過將其放入水中使其復活，母親的哭聲在空氣中回蕩。

影片是拍攝於印度的阿薩姆邦（Assam），小象已在三天前離開了象群並死亡。

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網民瘋傳令人心酸

原來小象在象群中走失了，後來母象找到自己的孩子時小象已離世，但母象顯然不願放棄，牠揹着孩子走了一大路來到有水源的地方，把孩子放下，希望能夠救活孩子，並不停用腳輕推小象，希望奇蹟發生，可惜小象已全無反應，這時母象忍不住傷心的哀嚎起來，令人聽後亦不禁鼻酸。

▲ 母象見孩子已經返魂無術，悲傷得不停哀嚎，哭聲在空氣中回蕩。

影片在網上瘋傳，目前已逾5.2萬的觀看人次，網民亦紛紛表示難過，感同身受︰「不論人或動物，母親的愛都是沒有界限的。」、「很心酸的一幕，看後久久未能平復」。

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