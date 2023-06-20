【自閉症】擁完美音感加超強記憶力　全球首位自閉症患者辭世享年89歲

▲ 全球首位自閉症患者辭世，親屬致敬：「他是了不起的人」。

全球首位被診斷出患有自閉症譜系障礙（「自閉症」）的美國男子Donald Triplett日前辭世，享年89歲。據悉，他擁有完美音感及超强記憶力，不僅被載入科學期刊案例，他的一生也被拍成紀錄片。

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綜合外國媒體報道，出生於美國的Donald Triplett，在當地銀行工作了65年。他於1938年被醫院診斷出有自閉症症狀，在多次檢查後，其父母寄給醫生一封長達22頁的信函，詳細描述了Donald的行為，最終醫生判斷他患有自閉症，而他也成為全球第1位自閉症患者。

據記載，Donald能力非凡，不但擁有完美音感，還有超强記憶力和計算能力，可以在數秒内在腦海完成複雜方程式。科學期刊更將Donald記載為案例，而他的生平也被刊登在《不同的鑰匙》一書中，並被拍成紀錄片。

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親屬、業界高管紛紛致敬

Donald Triplett於本月15日離世，享年89歲。其侄子形容他是榜樣，「給與眾不同的孩子父母帶來了希望」：

他們可以看到Donald Triplett的一生，他所生活的社區擁抱著他。工作的銀行鼓勵並接受他，讓不同階層的人都過上幸福充實的生活。

另一位銀行CEO Allen Breland則讚揚Donald Triplett是個「了不起的人」：

他雖然活在自己的世界裡，但如果給他數字，他可以算得比計算機更快。

自閉症徵狀、成因

根據協康會的資料，在美國精神科學會的精神疾病診斷準則手冊（DSM-IV-TR）中，自閉症歸納於「廣泛性發展障礙」之下。基本上，自閉症患者均有不同程度的語言溝通障礙，社交發展與人際關係障礙及刻板的興趣、行為模式。包括缺乏使用基本身體語言，例如：眼神的接觸交流、面部表情及社交手勢等的能力；語言發展遲緩或完全缺乏理解和表達的能力；興趣較偏狹，對有興趣物件的注意力的程度異常等。

另外，自閉症成因與多種因素有關，大多已知包括基因組突變、遺傳、產前產後等因素；出生後的環境因素也可能與自閉症有關。

有日本研究曾指出，男孩在1歲時接觸電子屏幕時間愈長，至3歲時出現確診自閉症風險大增。1歲幼兒每天用電子產品少於1小時，患自閉症風險增加38%；每天使用1至2小時患自閉症風險增加116%；每天用2至4小時患自閉症風險更增加248%，高達2倍多。

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責任編輯：羅嘉欣