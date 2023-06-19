【科創發展】太古集團推「香港青年科創英才」計畫　100名受內地理工本科錄取本地青年將獲經濟支持及職業指導

▲ 太古集團推出「香港青年科創英才」計劃。（陳靜儀攝）

太古集團推出「香港青年科創英才」計劃並於今日（19日）舉行啟動儀式。該計劃旨在鼓勵香港本科生到內地高校主修科技相關學科，並於將於2023至2025年遴選100名在獲內地高校理工專業本科取錄的本地青年，為他們提供經濟支持及職業指導。

經濟方面，將為獲選者提供每人每學年4萬元港幣現金資助，以應付本科學習期間的學費和生活費。職業指導方面，本計劃將在教育部、中國科協、中央政府駐港聯絡辦等部門的支持下，安排獲選者參與研學團，包括到訪內地科研重鎮，參觀科研機構與科創企業等，並有機會與知名科學家、科技創業者、科研機構負責人對話。此外，獲選者還將參與暑期實習，由本計劃提供科研機構或科創企業的實習機會及實習津貼。本計劃邀請清華大學智能產業研究院院長、中國工程院院士張亞勤作為「首席科學家」，為獲選者提供更適切的指導。首席科學家還將擔任遴選委員會兩位主席之一，為遴選工作提供指導方向

香港太古集團主席白德利表示，內地科技創新發展迅速，科創教育的質量和水平不斷提高，科技方面的各項成就，譬如可再生能源、5G、高鐵、人工智能等。太古集團希望藉該計劃，為香港年輕人提供更多的機遇和支持，幫助他們更加了解中國內地的科創產業發展，從而為香港發展成為國際創科中心作出更大貢獻。

政務司司長陳國基指，國家十四五規劃明確支持香港成為國家創新科技中心，因此香港需要更多創科人才。而特區政府正在落實一系列計畫，包括推出全新的高端人才通行證計劃，加強現行研究人才募集化，對研發人才的財政資源，以及推動本地大學開放更多與創科相關的課程等等，從不同方面吸引和培育創科人才。他表示，計劃將大大助力香港青年擴大視野，積累工作經驗，同時加深對國家科技發展的認識。同時，他亦鼓勵香港青年用好該計劃提供的多元資源，為香港以及國家高質量的發展增添新的活力。

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記者：解青羽