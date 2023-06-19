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【幸福設計】新公營房屋逐步融入幸福設計　馬鞍山錦駿苑33伙貨尾或下期居屋再售

社會 16:16 2023/06/19

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熱門 父親節 香港小姐2023 新手爸媽 隱門 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong

房屋署總建築師朱慧明。（陳靜儀攝）

房屋局將為新公營房屋項目制定「幸福設計」指引，雖然指引仍未出爐，但近年落成的居屋項目已逐步融入「幸福設計」，包括正在入伙的馬鞍山錦駿苑。負責規劃及設計的房屋署總建築師朱慧明強調，幸福設計是從小處想、從需要想，很多時候幸福感都來自不起眼處。

朱慧明舉例指，署方留意到錦駿苑位近公路，故部分有露台的單位裝設了可移動式的隔音窗，同時保障通風、隔音和景觀；單位內的電插頭位置亦較高，方便長者和傷殘人士，冀住戶從通用的設計獲取同樣的幸福感。

「居屋2020」出售的馬鞍山錦駿苑正在入伙，這座新落成居屋屋苑位近大水坑站，部分向西單位設有露台，與「天宇海」、「嵐岸」等私人屋苑共享沙田海海景。然而，向西單位亦鄰近高速公路，難免噪音較高。

「無人想放工返到屋企仍要嘈，所以隔音是這個項目維持幸福感的重要需求。」負責項目的房屋署總建築師朱慧明指出，這類設有露台的單位，均會設有可移動式的隔音窗，「其實好像很小的設計，但當中考慮很多，同時要顧及單位通風、隔音、景觀方面的需求。」

她又透露，房屋署正研究「3.0」版本的隔音窗，相信效果會較現時的隔音窗更好，並適用於未來的幸福設計。記者實測站於錦駿苑39樓單位露台，在隔音窗外的範圍明顯聽到屋外汽車聲，但經隔音窗阻隔後，車聲明顯減弱，屋內更不受噪音影響。

「居屋2020」出售的馬鞍山錦駿苑正在入伙，這座新落成居屋屋苑位近大水坑站，部分向西單位設有露台，與「天宇海」、「嵐岸」等私人屋苑共享沙田海海景。然而，向西單位亦鄰近高速公路，難免噪音較高。

「無人想放工返到屋企仍要嘈，所以隔音是這個項目維持幸福感的重要需求。」負責項目的房屋署總建築師朱慧明指出，這類設有露台的單位，均會設有可移動式的隔音窗，「其實好像很小的設計，但當中考慮很多，同時要顧及單位通風、隔音、景觀方面的需求。」

她又透露，房屋署正研究「3.0」版本的隔音窗，相信效果會較現時的隔音窗更好，並適用於未來的幸福設計。記者實測站於錦駿苑39樓單位露台，在隔音窗外的範圍明顯聽到屋外汽車聲，但經隔音窗阻隔後，車聲明顯減弱，屋內更不受噪音影響。

據了解，馬鞍山錦駿苑現時有約33個貨尾單位，有望在新一期居屋推售中重新發售。

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記者：陳梓蔚

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