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【TVB年中節目巡禮】陳豪+胡定欣+江美儀企C位　郭柏妍3劇在身備受力捧

娛樂 17:11 2023/06/19

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熱門 父親節 香港小姐2023 新手爸媽 隱門 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong

《2023 TVB 年中節目巡禮》的排位成焦點。

《2023 TVB 年中節目巡禮》今天（19日）在會展舉行，大會司儀由區永權、林溥來、朱凱婷及陳庭欣擔任，參與藝員包括陳豪、陳展鵬、馬國明、譚俊彥、胡定欣、蔡思貝、劉穎鏇、袁偉豪、張寶兒等，十分熱鬧。

備受觸目的C位位置是陳豪，其左邊是江美儀，右邊則是胡定欣。最近於《一舞傾城》擔當女主角的蔡潔升呢，站在第一行位置，相信未來將會備受力捧。

【香港小姐2023】港姐闊別三年落實出埠拍攝　將赴越南拍外景有新鮮感

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陳豪企C位

每年的排位都是觀眾關心的焦點之一，今年的第一行有新變化，從左邊起為蔡潔、陳家樂、劉佩玥、蕭正楠、陳曉華、譚俊彥、張曦雯、陳展鵬、胡定欣、陳豪、江美儀、馬國明、蔡思貝、張振朗、劉穎鏇、袁偉豪及龔嘉欣。

陳豪站在最正中的C位位置。

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TVB預告將會播出多個節目如：《破毒強人》、《異空感應》、《奪命提示》、《靈戲逼人》、《羅密歐與祝英台》、《香港人在北京》、《旁觀者》及《新聞女王》等。

新上位小花郭柏妍今年孭起3套劇，而陳豪、張振朗、劉穎鏇、王敏奕則分別孭2套劇上身。

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

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