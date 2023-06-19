【童年創傷】自幼遭父家暴母再婚移民　港女小四起被遺棄獨居克服抑鬱大學畢業

▲ 港女自幼遭受家暴，母再婚移民後被遺棄。

人無法選擇父母，但可以決定自己的人生。有港女近日於網上討論區分享童年辛酸成長經歷，她自小遭父親家暴，及後母親再婚移居外國，把她遺棄在港，大學時遇上交通意外、性暴力事件等，令她患上嚴重抑鬱和創傷後遺症，但她卻沒有放棄，堅強完成大學學位，她分享經歷，希望幫助同樣受情緒困擾的人尋找出路。

有港女在「Dcard」以「講自己成長故事，希望幫到想自殺嘅人」為題，分享童年經歷。她表示，自出生開始，面對的世界就是拳打腳踢，生父每次輸馬都會把不滿發洩在她身上，用橡筋繩射她屁股、把家庭盒裝雪糕擲向她、捉住她的腳向後拖等。

生父其後賭癮愈來愈大，更於外面包二奶，又不時家暴她和媽媽，最後媽媽跟生父離婚，其後媽媽有過兩段感情，第二個繼父也待她不好，經常講大話、偷錢、脾氣古怪，外邊亦有女人，唯一較好的是沒有家暴。最後，媽媽亦與繼父離婚。

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母親再婚移民

媽媽在離婚前已去了外國工作，離婚後在當地結識第三任丈夫，兩人只在每年新年才回港兩周探望事主，其後媽媽在外國結婚申請移民，過年也不再回港。因此，由小四起事主就獨自生活，直至中六。

由小學阿媽離開我嗰一刻，我就會諗自己為咗啲乜嘢生存。

本來獨留兒童在家需要報警處理，再送入兒童之家，事主小六時因有感被媽媽遺棄，返學亦遭同學排擠，試過曠課3日，老師上門家訪後叫媽媽回港，媽媽回來第一個反應就是打了事主一巴，要求她下跪認錯，

係咪想媽咪坐監？係咪想冇人養你？夠膽死唔返學，你一唔返學，我特登飛返嚟打你。

事主從此沒有曠課，更在各方面都要求自己做好，希望有成就證明自己能力。雖然升中後，老師和校長發現事主獨居一度想介入，但被媽媽致電斥責一番後就不了了之，直至到上大學事主才跟同學合租宿舍。

事主自問努力生性，沒有誤入歧途，中小學成績和運動都是名列前茅，更當上傑出學生。中學時，患有焦慮症和強迫症傾向的媽媽，迫她將所有選修科改為理科，加上應考DSE前夕，媽媽因炒燶孖展，須回港賣樓還債，令事主失去穩定居所，影響學業成績。

童年創傷致抑鬱

事主其後自修一年，重新選擇想讀的科目，終考到好成績升上大學。原本以為前路一片光明，沒想到大學時開始出現童年創傷的症狀，患過暴食、抑鬱症，遇過誇張失實的醫生，也遇過數名令人感到浪費生命的輔導員。

而且，她有兩年時間搬遷近30次，期間住過大學宿舍、無家者之家等，也睡過大學一些比較隱蔽但二十四小時開放的地方。最深刻是，剛確診抑鬱症時，她住在新界村屋，因「綜合家居照顧服務隊」以長者需要優先，她的送飯及家訪服務需要排期3個月，即使在她嚴重抑鬱時，都要強迫自己出到市中心買食物。

禍不單行，抑鬱症康復後，在快大學畢業時被一名社工二次創傷，交通意外後被業主賣樓迫遷，曾於大學女裡遇見露體狂、患運動創傷，家人在海外發生意外等。披荊斬棘後，最終完成大學學位，卻患上複雜性創傷後遺症（CPTSD），嚴重影響生活至今。

大學畢到業都算係喜事，喺當時嘅處境，我連生存都成問題，個學位係我攞命搏。

靠信仰走出陰霾

慶幸，在她面臨崩潰之際，她靠著信仰開始逐步放下仇恨，並嘗試以文字走出創傷，安撫嚇壞了的靈魂。她慨嘆，打從出生開始，她似乎是為苦難存在，她亦坦言，自己的每一篇文字都是抱著寫遺書的心態去寫，

體驗過好幾次「死了也沒有人知」的生命脆弱感，文字的刻劃讓我確實感到自己的存在。

她認為，社會只重視肉體傷害的兒童受虐問題，但「無形的虐待」卻經常受到輕視，例如忽視、冷暴力等，她鼓勵同路人正視問題，不必強迫自己強大，過度努力的話，可能令再站起來的力氣都徹底透支。她亦建議即將放榜的考生追隨自己的想法，為自己人生負責，

一直行落去，就會發現人生所有嘢都有得著嘅地方，成就而家嘅自己。

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責任編輯：王明芳