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【煽惑襲擊】涉留言煽惑襲擊無綫新聞員工　審計員否認煽惑襲擊等2罪受審

社會 16:20 2023/06/19

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涉案審計員今（19日）於區域法院否認控罪，案件開審。（資料圖片）

28歲審計員涉於半年間，兩度在連登討論區有關無綫新聞報道周梓樂事件及立法會議員郭偉強涉襲擊陳志全事件的貼文中，發表「成個TVB 新聞部見一個打一個」等留言，被控煽惑襲擊及煽惑蓄意傷人共兩罪。涉案審計員今（19日）於區域法院否認控罪，案件開審。

被告范仕文（28歲，審計員）今否認1項煽惑他人普通襲擊及1項煽惑他人有意圖而導致有人身體受嚴重傷害罪。控罪指，被告分別於2019年11月8日及2020年5月8日，在香港非法煽惑他人，襲擊及傷害電視廣播有限公司新聞及資訊部職員。

控方開案陳詞時指，2019年11月8日晚上，有人於連登討論區發布1則題為「TVB：有人藉周梓樂死亡事件進行堵路」的貼文，當中留言批評無綫新聞對將軍澳發生有人從高處墮下事件所作的報道，被告曾針對留言回覆「唔洗分咁細 成個TVB新聞部見一個打一個」。

及至2020年5月8日，1則題為「CCTVB X你XX 明明係郭偉強襲擊陳志全 竟然寫係陳主動糾纏」的貼文在連登討論區發布，貼文留言批評無綫新聞對立法會發生事件所作的報道，被告再留言指「我不嬲都認為要打斷班XX手手腳腳 包保佢地即刻笠水唔敢再報假新聞」及「睇TVB係原罪」等。

被告最終於2021年7月28日被捕，警誡下承認在連登討論區發布涉案留言。

聆訊明（20日）續。

 

記者：梁錦麟

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