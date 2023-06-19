【鐵路發展】港鐵未來或需短暫暫停服務配合新站工程　港鐵強調會盡量減低影響

▲ 港鐵項目及工程拓展總監鄧輝豪。（林宇翔攝）

港鐵正推動多個鐵路項目，部分涉及在現有鐵路網絡上動工。港鐵項目及工程拓展總監鄧輝豪指出，由於要顧及現有鐵路營運，部分工程只能在凌晨的「黃金兩小時」進行。為配合工程，他預告未來東涌綫、東鐵綫、屯馬綫部分路段，或需短暫暫停服務，以確保工程有足夠時間進行。

現時港鐵正進行多個鐵路項目，包括東鐵綫古洞站、北環綫、屯馬綫的3個新站（洪水橋站、第16區站、屯門南站）、和東涌綫3個新站（小蠔灣站、東涌東站、東涌西站）。以上眾多項目均由去年上任的港鐵項目及工程拓展總監鄧輝豪負責，他認為項目雖然繁多，但自己的職責卻要保持簡單，做到安全、如期、不超支。

要達成以上3個目標亦不簡單，由於不少工程都在現有鐵路網絡中加設新站，如東鐵綫古洞站要在落馬洲站及上水站之間進行工程、洪水橋站位處天水圍站及兆康站之間、小蠔灣站和東涌東站位於東涌及欣澳站之間。以上工程均涉及現有鐵路營運，部分工序只能在俗稱「黃金兩小時」的收車時段進行，令施工時間極短。

為確保鐵路接駁工程能在充足的時間妥善進行，鄧輝豪透露，部分工程進行到重要部分時，或要暫停日間列車服務，以進行重要工序。至於每項工程涉及的停駛時間表，以及如何安排替代交通，港鐵稱仍需時間研究何時暫停服務最有效益，強調以上項目不會同時停駛，日後會就每個暫停服務安排作詳細解說。

其實港鐵亦非首次因工程而暫停鐵路服務，在2021年1月至10月期間，東鐵綫就曾在多個周日暫停來往旺角東站至紅磡站之間的列車服務，以完成新軌道接駁工程。

被問及同時進行多項鐵路工程，會否加劇人手不足的情況？會否需要引入外勞協助？鄧輝豪回應指，現有工程團隊足以應付現時工作量，港鐵亦會加強創科應用，減低人力需求，暫時未見有引入外勞需要。

至於北港島綫等多個仍未推動的項目，何時才有望推展？鄧輝豪則指，鐵路項目的推展順序，仍要由政府主導。

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記者：陳梓蔚