  • 31°C
香港時間 : 2023619日 (週一) 16:59
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 父親節 香港小姐2023 新手爸媽 隱門 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【源頭減廢】環團倡在港推廣重用餐具文化　建議政府設專項基金推動

社會 16:23 2023/06/19

分享：

分享：

熱門 父親節 香港小姐2023 新手爸媽 隱門 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong

綠色和平減廢項目主任譚穎琳，參觀環海淨塑循環杯清洗線，及交流香港重用杯借還計劃。（綠色和平提供圖片）

管制即棄膠餐具首階段條例草案正在立法會審議，預料最快今年第四季實施。有環團憂做法治標不治本，促請政府推動可重用餐具代替即棄餐具，並參考台灣成功案例，透過設立專款基金、扶植配套企業，達至真正的減廢。

環境局早前建立了網上「綠色餐具平台」，旨在推動源頭減廢，盡量使用可重用餐具，減少即棄餐具。環保團體綠色和平指出，平台上雖有為餐飲業界提供代替的餐具，但使用的即棄紙、竹、可降解餐具等，亦只是將污染問題轉移。綠色和平認為，只有在港推動重用餐具文化，才有助減低廢物量。

綠色和平減廢項目主任譚穎琳稱，台灣去年7月陸續落實推動重用餐具的相關法例，包括連鎖店必須為自備容器購買飲品的消費者，提供至少5元台幣（約1.3港元）優惠；連鎖便利店或快餐店，必須提供重用杯借還服務，提供借還服務分店的比率須逐年提升5%，各市政府亦須於2024年以前，訂立摒棄即棄塑膠杯的時間表；台北市率先於去年12月全面禁即棄塑膠杯。

以台灣第二大連鎖便利店「全家便利店」為例，去年3月宣布，在10%門市試行循環杯系統，譚穎琳推算有1%消費者使用循環杯，一年即可省下10萬個即棄杯。譚認為，台灣之所以能發展出重用杯系統，原因是政府願意牽頭制定政策目標，並積極扶植所需的配套企業，如重用杯的清潔公司等。

為在港亦推動重用餐具文化，譚穎琳建議香港政府，設立推動重用餐具的時間表和目標、設立專款基金，支援業界及初創公司引入及發展重用餐具系統。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：陳梓蔚

相關文章

【碳中和】貿發局於會展舉辦國際環保博覽　吸引各地逾220家展商參展
21:53 2022/12/08
【碳中和】貿發局於會展舉辦國際環保博覽　吸引各地逾220家展商參展
【碳中和】液化天然氣儲氣船正式停泊接收站　最後調試後今年中運作
20:05 2023/04/18
【碳中和】液化天然氣儲氣船正式停泊接收站　最後調試後今年中運作
【碳中和】新電動小巴似足大王具足蟲　小巴業界：睇落有啲惡頂
今日 15:45
【碳中和】新電動小巴似足大王具足蟲　小巴業界：睇落有啲惡頂

你可能感興趣

【碳中和】貿發局於會展舉辦國際環保博覽　吸引各地逾220家展商參展
21:53 2022/12/08
【碳中和】貿發局於會展舉辦國際環保博覽　吸引各地逾220家展商參展
【碳中和】液化天然氣儲氣船正式停泊接收站　最後調試後今年中運作
20:05 2023/04/18
【碳中和】液化天然氣儲氣船正式停泊接收站　最後調試後今年中運作
【碳中和】新電動小巴似足大王具足蟲　小巴業界：睇落有啲惡頂
今日 15:45
【碳中和】新電動小巴似足大王具足蟲　小巴業界：睇落有啲惡頂
污染 餐飲 文娛藝術 快餐店 立法會 台灣 綠色和平

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【西環斬人】事發後一刻片段曝光多人尖叫　遇襲男經理淡定安撫叫「冷靜」
17:45 2023/06/18
【西環斬人】事發後一刻片段曝光多人尖叫　遇襲男經理淡定安撫叫「冷靜」
【斬人案】西環麥當勞男職員遭斬血流披面　兇徒一度逃去落網
16:15 2023/06/18
【斬人案】西環麥當勞男職員遭斬血流披面　兇徒一度逃去落網
【懷舊味道】澳門鉅記餅家宣布撤出香港　最後一家分店6.15已結業
18:02 2023/06/17
【懷舊味道】澳門鉅記餅家宣布撤出香港　最後一家分店6.15已結業