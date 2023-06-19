【源頭減廢】環團倡在港推廣重用餐具文化　建議政府設專項基金推動

▲ 綠色和平減廢項目主任譚穎琳，參觀環海淨塑循環杯清洗線，及交流香港重用杯借還計劃。（綠色和平提供圖片）

管制即棄膠餐具首階段條例草案正在立法會審議，預料最快今年第四季實施。有環團憂做法治標不治本，促請政府推動可重用餐具代替即棄餐具，並參考台灣成功案例，透過設立專款基金、扶植配套企業，達至真正的減廢。

環境局早前建立了網上「綠色餐具平台」，旨在推動源頭減廢，盡量使用可重用餐具，減少即棄餐具。環保團體綠色和平指出，平台上雖有為餐飲業界提供代替的餐具，但使用的即棄紙、竹、可降解餐具等，亦只是將污染問題轉移。綠色和平認為，只有在港推動重用餐具文化，才有助減低廢物量。

綠色和平減廢項目主任譚穎琳稱，台灣去年7月陸續落實推動重用餐具的相關法例，包括連鎖店必須為自備容器購買飲品的消費者，提供至少5元台幣（約1.3港元）優惠；連鎖便利店或快餐店，必須提供重用杯借還服務，提供借還服務分店的比率須逐年提升5%，各市政府亦須於2024年以前，訂立摒棄即棄塑膠杯的時間表；台北市率先於去年12月全面禁即棄塑膠杯。

以台灣第二大連鎖便利店「全家便利店」為例，去年3月宣布，在10%門市試行循環杯系統，譚穎琳推算有1%消費者使用循環杯，一年即可省下10萬個即棄杯。譚認為，台灣之所以能發展出重用杯系統，原因是政府願意牽頭制定政策目標，並積極扶植所需的配套企業，如重用杯的清潔公司等。

為在港亦推動重用餐具文化，譚穎琳建議香港政府，設立推動重用餐具的時間表和目標、設立專款基金，支援業界及初創公司引入及發展重用餐具系統。

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記者：陳梓蔚