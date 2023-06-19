【TVB年中節目巡禮】陳豪與陳茵媺新劇多錫戲　定欣透露工作動向：好open

《2023 TVB 年中節目巡禮》今天（19日）在會展舉行，參與藝員包括陳豪、陳展鵬、馬國明、譚俊彥、胡定欣、蔡思貝、劉穎鏇、袁偉豪、張寶兒等，十分熱鬧。

主演劇集《破毒強人》的陳豪、胡定欣接受TOPick訪問，這對好拍檔分享新劇拍攝點滴。

【TVB年中節目巡禮】與袁偉豪榮升父母暫不透露BB性別 張寶兒懷孕4個多月獲丈夫全程扶實

▲ （陳慧安攝）

演毒王毒后

曾在《鬼同你OT》、《白色強人II》等劇集合作的陳豪與定欣，是次於劇集中演毒王、毒后，陳豪指劇情是比較黑暗，指劇集不是一般的警匪片，是描寫犯毒的世界。

定欣也有分享所演的角色，「我的角色是從事投資，錢對她是唯一可以信任的，就利用毒梟（陳豪）去改變我的命運。」

最新影片推介：陳山聰專訪

陳豪指自己已有一段時間未有演過反派角色，他說：「對於這麼多年沒有演過反派，再次演出，就是雀躍的。因為我們已演了這麼多年戲，又從良了這麼多年，也是時候要壞一下。」

定欣補充指不會用正反來界定她的角色，「每一個角色也有貪念、金錢對各人的定義不同，我就是不相信人、只相信金錢，除了投資外，我就會把毒品賣給客人，大家是互惠互利。」

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

定欣透露動向+陳豪談「夫妻檔」

定欣在TVB的「存貨」只剩《破毒強人》，她表示希望可演未嘗試過的角色，她說：「現時都在香港（工作），其實都好open，哪裡有適合我的工作就會去做。」

另外，陳豪與太太陳茵媺合演《羅密歐與祝英台》，劇中有不少Kiss的場面，陳豪笑言這是兩夫婦一同拍劇的好處，「拍親密戲份是不會感到尷尬，更會自然一點，但我們也不想太過膩，現實中的我們已是夫婦，就想為大家保留幻想空間。」對於夫妻檔演出，陳豪坦言：「足夠了！」

▲ 《羅密歐與祝英台》

記者：陳曉柔

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R