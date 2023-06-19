【輸入外勞】勞顧會開會討論輸入外勞　僱員代表斥「先公布後諮詢」離場抗議

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勞顧會開會討論政府輸入外勞的兩個計劃，僱員代表不滿政府事前無諮詢勞顧會，是「「先公布後諮詢」，中途離場抗議。僱主代表則表明支持計劃，又指不會影響本地勞工的就業機會及薪酬待遇。

政府早前宣布透過特別計劃，為建造及運輸業輸入外勞，同時解禁26個工種申請輸入勞工。勞顧會今日開會討論，六位勞方委員不滿政府先公布後諮詢，中途拉隊離場抗議。勞顧會僱員代表林偉江表示，不可以接受政府於補充勞工計劃內，政府一次過剔走26個工種，而且不再設有2年限制，政府沒有任何數據及客觀分析哪一個工種缺人，認為是完全不能接受。

多名資方委員會後稱，支持政府在兩方面輸入外勞，認為不會影響本地工人的就業和薪酬待遇。

勞顧會僱主代表施榮懷表示，僱主很希望本地工人就業優先，香港的僱主如果在香港聘請到人，沒人願意輸入勞工，不要再糾纏太多是否經過勞顧會。有資方委員表示，可再探討是否要就行業計劃設日落條款，又指當局會每半年向勞顧會匯報，相信有助檢討計劃成效。

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責任編輯：陳展棋