【澳門親子遊】B.Duck 7大主題活動登陸新濠影滙　與小黃鴨Staycation玩轉主題遊樂場

▲ 澳門新濠影滙推出B.Duck 7大主題活動，包括設有B.Duck主題酒店客房，讓一家大細Staycation。

在香港維港展出的巨型橡皮鴨剛落幕，喜歡鴨仔的粉絲們可以轉到澳門繼續追鴨！今個暑假，B.Duck將會化身充滿未來感的太空小黃鴨降臨新濠影滙，打造具規模的B.Duck夏日星球，齊集7大「Duck意」主題的食、玩、住宿體驗，好玩熱點包括巨型雙滑梯連波波池、太空穿梭小火車及全場焦點「超巨型夾公仔機」等。

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由即日起至8月31日，B.Duck換上泳裝登陸佔地過百萬尺的新濠影滙，設有7大主題打卡位，包括巨型太空服B.Duck、太空穿梭小火車、巨型波波池等。更特設B.Duck主題酒店客房，讓一家大細可以與小黃鴨一起Staycation。

▲ B.Duck換上泳裝。（有關機構提供）

7大Duck意主題包括：

1. B.Duck太空穿梭小火車

小孩必愛小火車體驗，小卡車緩緩前進，帶你走進B.Duck星球探索。

2. B.Duck巨型波波池

在期間限定的波波池中，小朋友帶上水泡，與泳裝小黃鴨在波波池盡情翻滾。

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3. B.Duck超巨型夾公仔機

手握一米高的發光操縱搖桿，控制著巨型爪，閃閃發亮的巨型夾公仔機充滿著魔力，無限放大刺激感。

憑以下方式可獲得1 枚B.Duck幣參加遊戲…

-憑澳門幣40購買1枚B.Duck幣，買3送1。

-憑當日任何兩張餐飲或購物收據共滿澳門幣300即可換領1枚B.Duck幣。

4. 任Duck你影

多個B.Duck大型打卡點進駐新濠影滙每一角落，可以隨意拍照。

5. 由Duck你食

B.Duck大廚準備一系列打卡造型美食，鴨鴨造型法式糕點令人垂涎三尺。

6. 隨Duck你轉

B.Duck主題8字形摩天輪車廂，但現進行日常維護工程，6月22日將重新開放。

▲ B.Duck主題巨星滙尊貴套房。（有關機構提供）

7. 陪Duck你住

B.Duck主題巨星滙尊貴套房每個角落都能看見B.Duck踪影，保證大有驚喜。

預訂日期：由即日起至2023年9月30日

入住日期：由即日起至2023年9月30日

此外，場內有「夏日狂歡即影即賞」，凡於埸內打卡就有機會贏得B.Duck限量精品。於主題遊樂場內拍照並上傳至社交平台，並標記指定hashtag，再到指定「換領處」向職員展示已上傳的圖片及「新濠風尚」微信會員卡，即可換領特別版B.Duck限量精品。

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責任編輯︰林綺玲