  • 31°C
香港時間 : 2023619日 (週一) 17:33
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 父親節 香港小姐2023 新手爸媽 隱門 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【澳門親子遊】B.Duck 7大主題活動登陸新濠影滙　與小黃鴨Staycation玩轉主題遊樂場

親子好去處 17:09 2023/06/19

分享：

分享：

熱門 父親節 香港小姐2023 新手爸媽 隱門 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong

澳門新濠影滙推出B.Duck 7大主題活動，包括設有B.Duck主題酒店客房，讓一家大細Staycation。

在香港維港展出的巨型橡皮鴨剛落幕，喜歡鴨仔的粉絲們可以轉到澳門繼續追鴨！今個暑假，B.Duck將會化身充滿未來感的太空小黃鴨降臨新濠影滙，打造具規模的B.Duck夏日星球，齊集7大「Duck意」主題的食、玩、住宿體驗，好玩熱點包括巨型雙滑梯連波波池、太空穿梭小火車及全場焦點「超巨型夾公仔機」等。

最新影片推介︰

湊得輕鬆啲
【湊得輕鬆啲】憶先天性心臟病亡兒堅強抗病　父母迎接新生命：不會忘記他

由即日起至8月31日，B.Duck換上泳裝登陸佔地過百萬尺的新濠影滙，設有7大主題打卡位，包括巨型太空服B.Duck、太空穿梭小火車、巨型波波池等。更特設B.Duck主題酒店客房，讓一家大細可以與小黃鴨一起Staycation。

B.Duck換上泳裝。（有關機構提供）

7大Duck意主題包括： 

1. B.Duck太空穿梭小火車

小孩必愛小火車體驗，小卡車緩緩前進，帶你走進B.Duck星球探索。

2. B.Duck巨型波波池

在期間限定的波波池中，小朋友帶上水泡，與泳裝小黃鴨在波波池盡情翻滾。

    點擊圖片放大
    +6
    +5

3. B.Duck超巨型夾公仔機

手握一米高的發光操縱搖桿，控制著巨型爪，閃閃發亮的巨型夾公仔機充滿著魔力，無限放大刺激感。
憑以下方式可獲得1 枚B.Duck幣參加遊戲…
-憑澳門幣40購買1枚B.Duck幣，買3送1。
-憑當日任何兩張餐飲或購物收據共滿澳門幣300即可換領1枚B.Duck幣。

4. 任Duck你影

多個B.Duck大型打卡點進駐新濠影滙每一角落，可以隨意拍照。

5. 由Duck你食

B.Duck大廚準備一系列打卡造型美食，鴨鴨造型法式糕點令人垂涎三尺。

6. 隨Duck你轉

B.Duck主題8字形摩天輪車廂，但現進行日常維護工程，6月22日將重新開放。

B.Duck主題巨星滙尊貴套房。（有關機構提供）

7. 陪Duck你住

B.Duck主題巨星滙尊貴套房每個角落都能看見B.Duck踪影，保證大有驚喜。
預訂日期：由即日起至2023年9月30日
入住日期：由即日起至2023年9月30日

此外，場內有「夏日狂歡即影即賞」，凡於埸內打卡就有機會贏得B.Duck限量精品。於主題遊樂場內拍照並上傳至社交平台，並標記指定hashtag，再到指定「換領處」向職員展示已上傳的圖片及「新濠風尚」微信會員卡，即可換領特別版B.Duck限量精品。

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯︰林綺玲

相關文章

【親子好去處】全港首個B.Duck兒童水運會報名　3項游泳分齡賽+小黃鴨造型選手包
18:45 2023/06/08
【親子好去處】全港首個B.Duck兒童水運會報名　3項游泳分齡賽+小黃鴨造型選手包
【親子好去處】澳門4萬呎充氣城堡嘉年華　9大巨型彈跳城堡+2大泡泡球遊戲
09:00 2023/06/10
【親子好去處】澳門4萬呎充氣城堡嘉年華　9大巨型彈跳城堡+2大泡泡球遊戲
【澳門親子遊】兩大免費歷奇遊樂場　4層樓高旋轉滑梯超有快感
15:04 2023/03/17
【澳門親子遊】兩大免費歷奇遊樂場　4層樓高旋轉滑梯超有快感

你可能感興趣

【親子好去處】全港首個B.Duck兒童水運會報名　3項游泳分齡賽+小黃鴨造型選手包
18:45 2023/06/08
【親子好去處】全港首個B.Duck兒童水運會報名　3項游泳分齡賽+小黃鴨造型選手包
【親子好去處】澳門4萬呎充氣城堡嘉年華　9大巨型彈跳城堡+2大泡泡球遊戲
09:00 2023/06/10
【親子好去處】澳門4萬呎充氣城堡嘉年華　9大巨型彈跳城堡+2大泡泡球遊戲
【澳門親子遊】兩大免費歷奇遊樂場　4層樓高旋轉滑梯超有快感
15:04 2023/03/17
【澳門親子遊】兩大免費歷奇遊樂場　4層樓高旋轉滑梯超有快感
親子活動 好去處 Staycation 旅遊資訊 旅遊行程 住宿 遊樂場 澳門

最高瀏覽

【西環斬人】事發後一刻片段曝光多人尖叫　遇襲男經理淡定安撫叫「冷靜」
17:45 2023/06/18
【西環斬人】事發後一刻片段曝光多人尖叫　遇襲男經理淡定安撫叫「冷靜」
【斬人案】西環麥當勞男職員遭斬血流披面　兇徒一度逃去落網
16:15 2023/06/18
【斬人案】西環麥當勞男職員遭斬血流披面　兇徒一度逃去落網
【懷舊味道】澳門鉅記餅家宣布撤出香港　最後一家分店6.15已結業
18:02 2023/06/17
【懷舊味道】澳門鉅記餅家宣布撤出香港　最後一家分店6.15已結業