【公務員加薪】梁卓文：「低跟中」安排每年檢視是否沿用　正構思獎勵措施對應公務員表現

▲ 政府正構思獎勵措施對應公務員表現。（梁偉榮攝）

立法會相關事務委員會今日討論獲行會通過的公務員加薪方案。公務員事務局常任秘書長梁卓文表示，低層公務員加幅跟從中層公務員的安排，並非機制一部分，每年會按實際情況決定是否沿用。另外，多名議員關注公務員離職原因，亦有議員促確保表現良好的公務員有相應回報。

行會早前通過公務員加薪建議，高級公務員加薪2.87%，中、低級公務員劃一加薪4.65%。今日立法會公務員及資助機構員工事務委員會會議上，立法會議員陳振英提到，高級公務員的加幅，較中低級公務員低，擔心部分離職的高級公務員，是因此離開。

梁卓文承認，過去一個財政年度公務員離職率上升，但離職的3,000多人中，6成屬退休，其餘離職公務員中，有4成在試用期內離開。他又稱，明白有經驗的公務員減少，會用靈活方式補充人手，包括會重聘退休公務員。

民建聯立法會議員何俊賢認為，公務員士氣除了受薪金影響，公平也是重要因素，促請當局考慮調整調薪機制，確保表現良好的公務員有相應回報。梁卓文指出，現時的薪酬調整，未必能反映公務員的表現，雖然現時政府有對公務員進行年度表現評核，原則上表現較差的公務員是不能加薪，但當局較少實施該政策。梁卓文稱，政府正在構思一系列措施，加強公務員表現管理，會盡快做諮詢並公布。

會盡力檢視可優化福利政策

勞工界議員周小松認為，現時公務員士氣低落，形容「十個沙煲九個蓋」做得非常辛苦，關注會否透過改善福利挽留人才。梁卓文稱，知道同事做得辛苦，在疫情及社會事件夾擊下，近年本港的勞動人口減少近20萬人，無論是政府還是社會，勞動人口都面對壓力，公務員工作量增加的同時，市民對公務員有高要求，故公務員的壓力亦大大增加。他感謝公務員過去一直緊守崗位，承諾政府會盡力檢視可優化的福利政策，期望能盡快為公務員帶來好消息

選舉委員會界別議員管浩鳴則問及，公務員會否在特別職級，如技術職級等，考慮引入外地勞工。梁卓文表示，公務員團隊同私人機構最大差別是根據《基本法》，公務員需是香港永久居民，但有其他方法如透過外判，找私人企業提供服務亦可。

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責任編輯：趙居逸