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【奪命車禍】20歲網紅揸林寶堅尼拍片飛車　迎面撞上3母子致5歲男童慘死

健康 17:32 2023/06/19

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一名20歲網紅開林寶堅尼拍影片，意外撞上3母子導致5歲男童死亡。

高速駕駛隨時危及他人性命！意大利首都羅馬上周三（6月14日）發生一宗奪命車禍，一群YouTuber為了拍攝挑戰影片，開著一輛林寶堅尼跑車在路上「飛車」，結果迎面撞上另一輛私家車，造成車上一名5歲男童死亡，其母親及妹妹亦身受重傷。

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綜合外媒報道，20歲的Matteo Di Pietro與其他4名網紅經營YouTube頻道「The Borderline」，事發當日，5人正在拍攝一邊以高速「扒頭」超車、一邊嘲諷其他駕駛者的影片，並租用了一輛藍色林寶堅尼。然而拍攝過程中，他們駕駛的林寶堅尼迎面撞上一輛白色私家車，導致車上的5歲男童、4歲女童及他們的母親Elena Uccello全部重傷。3人緊急送醫，但男童很快就宣告不治，Elena和女兒則繼續留院治療。

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據報，多名民眾聽到兩車相撞時發出的巨大聲響，其中一名目擊者透露，事發後有許多民眾圍觀，一名男子試圖為車上的小孩做人工呼吸。該名目擊者又表示：

我無法靠近，因為那個場面實在是太可怕了。

意大利副總理薩爾維尼（Matteo Salvini）得悉事件後表示：「一名5歲男童在羅馬郊外死亡，顯然是因為一場社交媒體上的挑戰，涉及一輛林寶堅尼上的5名YouTuber，他們撞上了這個孩子。如果你是個慣犯，且因為開車奪人性命，你的餘生都不會再擁有駕照，而不是只『停牌』幾個月。」當地其他政界人士亦紛紛呼籲將涉案網紅帳號停權，目前Matteo及The Borderline的Instagram已轉為私人帳號，The Borderline的Youtube帳號則於周日（6月18日）上傳一段黑底白字的影片，宣布停止活動。

而當地警方正以危險駕駛引致他人死亡的罪名拘捕Matteo，並正在調查事發當下是誰負責拍攝影片。

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責任編輯：羅嘉欣

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