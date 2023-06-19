【男士健康】鼻子愈大陰莖愈雄偉　韓國研究：胎兒時期已注定

▲ 南韓一項大學研究指出，鼻子較大的男性擁有更大尺寸的陰莖。

南韓一項大學研究指出，鼻子較大的男性擁有更大尺寸的陰莖。研究團隊發現，胎兒在子宮內接觸到的「睪固酮」（testosterone），對男嬰鼻子及生殖器官發育起著關鍵作用，而此項研究亦引證了日本在2021年進行的一項研究結果。

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據外媒《太陽報》（The Sun）報道，南韓蔚山大學醫院發布一項研究指出，男性鼻子愈大，所擁有的陰莖則會更大。研究解釋，這是因為胎兒在子宮內發育時所接觸到的「睪固酮」，對男嬰鼻子及生殖器的形成起著關鍵作用。

研究調查對象為1,160名年約30多歲的男性，在參考身高、體重、腳長、睪固酮濃度等各項指標後，從而得出上述結論。調查結果更顯示，男人的腳愈大，陰莖也可能更寬。研究人員Sungwoo Hong博士表示：

鼻子大小是陰莖大小的重要指標，而陰莖周長，則隨著腳的大小而增加。

報道指，坊間多年來都流傳一個說法，指大手、大腳或大鼻的男性，生殖器尺寸也會較大；而一些研究亦表明，無名指較長，也是陰莖較大的另一項指標。

是次研究同時引證了日本在2021年公布的一項研究結果，當時日本京都府立醫科大學團隊指出，男性鼻子大小及陰莖勃起長度有關聯，鼻子愈大，則勃起愈長。研究團隊分析了126具日本男性遺體，測量他們在去世3天內的體重、身高、陰莖在鬆弛狀態下的長度及粗度，模擬他們在生前的勃起狀態。

結果發現，鼻子長度約4.5cm的男性，平均勃起長度約10.37cm。而鼻子長度大於5.5cm的男性，勃起長度約為13.42cm。

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責任編輯：羅嘉欣