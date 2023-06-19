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【失業率】最新失業率為百分之3維持不變　料勞工市場於未來數月進一步改善 　

社會 16:55 2023/06/19

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(資料圖片)

政府統計處公布最新失業率，3月至5月經季節性調整的失業率為3.0%，與2月至4月的數字相同。就業不足率在該兩段期間亦保持不變，維持於1.2%的水平。各行業的失業率（不經季節性調整）及就業不足率變動不一，但幅度普遍不大。
 
總就業人數由2月至4月的3,655,900人，上升至3月至5月的3,673,800人，增加約17,900人。同期的總勞動人口亦由3,770,300人上升至3,787,000人，增加約16,700人。
 
失業人數由2月至4月的114,400人下跌至3月至5月的113,100人，減少約1 300人。3月至5月的就業不足人數為44,400人，與2月至4月的44,500人大致相若。
 
勞工及福利局表示，隨着經濟復蘇，勞工市場繼續改善。他指，隨着經濟繼續復蘇，勞工市場應會在未來數月進一步改善。

與上一個三個月期間比較，3月至5月各行業的失業率變動不一。與消費及旅遊相關行業（即零售、住宿及膳食服務業）合計的失業率維持於4.2%不變。其中，零售業和餐飲服務活動業的失業率分別維持於3.8%及4.8%不變，住宿服務業的失業率下跌0.4個百分點至3.5%。一些行業的失業率亦下跌，尤其是建造業、批發業、人類保健活動業以及社會工作活動業。其餘行業的失業率無甚變動或上升，但普遍仍處於低水平。

 

責任編輯：陳展棋

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