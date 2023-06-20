【超級感動】在職媽媽為遲接放學内疚不已 小二兒子安慰說話令人感動落淚

▲ 《寶寶大過天》劇照。

孩子一句暖心話，真的是父母最大的安慰！現今都巿生活指數高，不少夫婦都要齊齊出外工作，有時工作要加班，或會遲了到學校接放學，令孩子在學校苦等，作為父母難免感到愧疚。不過，日本一名媽媽@bamy0102日前在Twitter發文，分享她小二兒子的暖心說話，令不少網民驚嘆，大讚她的孩子「太懂事了」。

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想將來接媽媽放學

該名日本媽媽在一間大學機構工作，由於工作太繁忙，與孩子放學時間撞到正，因此無法準時接孩子回家，惟有讓孩子放學後到託管班做功課及玩耍，待她下班後才去接他，其實媽媽對此深感抱歉，但因為工作在身也沒辧法。

不過，現正就讀小二的兒子似乎看懂了媽媽心思，某天媽媽去接他時，兒子突然對媽媽說︰

我以後想去唸媽媽工作的大學，這樣我接妳下班就方便多了，對吧？

聽到兒子這些暖心的話，媽媽當時覺得感動萬分，心想︰「等到那個時候就是孩子來接媽媽了！」貼文曝光後，網友紛紛大讚孩子懂事︰「我從來不敢想像變成是孩子來接我下班的畫面」、「即使變成大學生也要來接妳」、「好可愛的孩子啊」、「這句話真的可以成為一生的財富」。

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