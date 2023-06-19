【性騷擾】黃子佼「攬炒」聲稱被具俊曄逼吸毒　大S小S否認指控：保留法律追訴權

一名女網民在今日（6月19日）發長文控訴指，自己在17歲時遭演藝圈前輩強吻對方且拍裸照，之後台灣著名主持黃子佼人在社交平台開直播拍片承認當年曾非禮少女。

當中他更「玩攬炒」爆娛圈秘密，當中直指大S（徐熙媛）、小S（徐熙娣）、范曉萱等濫藥吸毒，更稱自己更被大S丈夫具俊曄逼吸毒。他指：

我要講的是大小S，給我人生很重要的一課，當年我們在分手來來去去的過程前後，當然也有一些很瞎的事情，比如我有些東西被小S發現，小S也不開心，那…可是問題是她們吸毒嗑藥這件事情，我也一直過不去欸。

▲ 黃子佼直播大爆料。

然後，黃子佼玩大踢爆：

她們可以去否定、否決、否認，然後紅了20幾年，就算被周刊拍到還是可以否認，她們身邊的朋友阿雅也好、范曉萱也好、周俊偉也好，全部都逃過，我還記得像瓜哥、庹宗康什麼的還坐過牢，還是幹嘛我忘了，勒戒是不是？忘記了，大家都還付出了一點什麼，大麻也好、搖頭丸也好，那時候因為不流行社群，所以很多藥頭可能也都沒機會爆料。

接著，他心有不甘地說：

但是我的意思就是說，為什麼他們就可以逃過這一切？Me Too是不是只有針對某一種事情，可是我心中的Me Too、我的陰影不是那個啊！是這個啊！為甚麼他們就可以若無其事地繼續紅下去。

▲ 黃子佼夫婦。

而且他還提到大S現任丈夫具俊曄，寫道：

我還記得我第一次去韓國印象很差，因為我就是被他們帶去的，當時大S跟光頭在一起，在一個飯店嗑藥，我非常不想，我在台北被范曉萱、周俊偉在他們家裡面，還有大小S她們也是，被邀請、被說服、被硬塞，我不快樂，到韓國那次我也不快樂，我還記得在浴室，光頭很大隻，他可以把我抱進去任何地方，我就不得不吃，我不快樂，他們當然不只這兩次，甚至在飛碟對面的夜店，裡面都在嗑啊，他們為什麼可以逃過這一切？為什麼？為什麼？如果我逃不過，他們為什麼可以逃得過？還有很多啦。

不過，黃子佼開完直播後，因情緒不穩疑自殘，手部及身上有多處創傷，結果送醫急救。

他的太太孟耿趕到醫院並接受媒體訪問，稱：「我們還需要更多的時間還有空間，謝謝大家關心，對我們是一家人 ，所以發生甚麼事情我們都會一起面對，然後一起彌補，可能曾經犯過的錯誤，謝謝大家的理解。我想到很多真的需要用到醫療資源的人，希望大家得到我的回覆之後可以把空間讓出來，也都需要給我時間，謝謝。」

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孟耿如陪黃子佼面對過錯

孟耿如露面受訪後也發出聲明，表示未來她會陪著黃子佼一起面對過錯：「佼或許有一些糊塗的過往，但認識佼之後，我知道他非常努力做一個好的人、好的專業藝人、好的丈夫、好的父親。」

至於被指濫藥的大S小S，其所屬公司透過她們的社交平台發文否認濫藥吸毒，指黃子佼所言不是事實，並稱大S心臟不好「根本無法與不能接觸、使用毒品」，同時保留對黃子佼法律追究權。

▲ 大S及小S的公司發聲明回應黃子佼。