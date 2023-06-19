【TVB年中節目巡禮】王敏奕《旁觀者》與周柏豪談情　合作《新聞女王》獲阿佘讚感高興

▲ 王敏奕（Venus）有份演出《旁觀者》和《新聞女王》。

《2023 TVB 年中節目巡禮》今天（19日）在會展舉行，大會司儀由區永權、林溥來、朱凱婷及陳庭欣擔任，參與藝員包括陳豪、陳展鵬、馬國明、譚俊彥、胡定欣、蔡思貝、劉穎鏇、王敏奕（Venus）等，十分熱鬧。

TVB預告將會播出多個節目如：《破毒強人》、《異空感應》、《奪命提示》、《靈戲逼人》、《羅密歐與祝英台》、《香港人在北京》、《旁觀者》及《NEWS新聞女王》等。

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與周柏豪有感情線

兩劇在身的王敏奕接受TOPick訪問，分享拍攝點滴。

Venus指《旁觀者》已拍了一段時間，「很開心今天終於看見那麼有型的預告片。我第一次演這麼特別的角色，她是一個高敏症，並非一個正常人，事先都做了很多功課，看了很多書，了解他們如何生活和面對甚麼困難。這是一個困難，同時亦是一種天賦去查案，很特別的片種。」

屢次「查案」的她表示：「今次這套查案片很不一樣，除了查案以外，亦是懸疑及有浪漫的元素，而且劇本很有深度，我很喜歡這份劇本。」

Venus首次跟周柏豪拍劇，二人有感情線，「他是一名殺手，我則是一名警察，之間會有種掙扎，拍劇是第一次合作。會有Kiss戲。會有很濃厚的感情在內，那種生離死別，想在一起卻不能在一起的感覺。」

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獲佘詩曼稱讚

至於另一部劇《NEWS新聞女王》，Venus透露是剛剛拍畢《虛擬情人》後便接拍。

劇中女主角佘詩曼早前稱讚Venus演技出色，她謙稱：「很多謝阿佘，今次準備的時間不多，所以拍之前都有點緊張。很努力去準備然後獲得前輩讚賞，對我來說就是一個很大的嘉許，覺得我努力的方向是對的。繼續朝着這個方向進發。」

她又謂：「好的前輩都是以身作則，從自己出發讓你看到一個好的演員就是這樣，其操守、態度，以及演戲時的表現、方法，有心學的話在旁邊默默地觀察便會學習得到。」

拍劇以外，Venus同時亦向音樂路發展，她將有機會於兩套劇集內唱插歌，不過她表示目前還在安排中。

記者：陳曉柔

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