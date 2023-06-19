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【禁播榮光】《願榮光》在音樂平台重新上架　原創團隊︰反對任何試圖箝制思想及言論自由行為

政治 17:53 2023/06/19

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原創團隊表示，反對任何試圖箝制思想及言論自由行為（Dgx FB截圖）

《願榮光歸香港》Dgx原創團隊在社交平台表示，《願榮光》多個版本以「2023 Edition」 專輯形式，在各大音樂平台重新上架，並新增了三首全新的音軌，但由於各平台處理速度不同，有些平台可能尚未顯示。

港府早前入稟法庭申請禁制令，要求禁止4項與反修例歌曲《願榮光》相關的非法行為，包括傳播、轉載等。法官定於7月21日就禁制令申請作正式聆訊。歌曲原創團隊Dgx的《願榮光》版本，上周三起突然在多個串流平台消失，團隊早前解釋，正在處理技術問題，有關情況和串流平台無關。

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團隊今日在貼文中表示，「堅決反對任何試圖箝制思想及言論自由的行為」，但未有解釋所指何事，「雖然無法一一回應，但我確實明白大家那份『不願連選擇音樂的自由也失去』的心聲。盡管面臨重重困難，「仍然會盡力捍衛這份心願。」

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責任編輯：趙居逸

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