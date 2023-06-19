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【TVB年中節目巡禮】郭柏妍新劇多個性感造型　透露與丁子朗關係：現在少聯絡

娛樂 18:16 2023/06/19

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熱門 區區有好校 香港小姐2023 新手爸媽 隱門 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong

郭柏妍接受TOPick訪問。

陳TVB年度盛事《2023TVB年中節目巡禮》，上位小花郭柏妍（Rosita）有份參與三套重頭劇，分別是《奪命提示》、《破毐強人》及《新聞女王》。

談到她備受公司器重，拍攝機會不絕，Rosita 接受TOPick訪問表示很感激公司給予機會，亦能從不同前輩身上學習。

【TVB年中節目巡禮】陳豪+胡定欣合作演毒王毒后　定欣透露動向：其實都好open

Rosita獻出多個「第一次」

在《奪命提示》中，她獻出多個「第一次」：「我試開真槍，本身我對開槍的戲都比較怕，最初第一次我是掩着耳朵，之後慢慢才適應，我聽聞每粒子彈都好貴。（有沒有數NG幾多次？）我不敢數，怕監製寄張單给我。」她又指有不少打戲，故特意跑步操體能應付。

提到宣傳片中有性感造型現身，晒事業線加纖腰，她說：「劇中有不少特別造型，每個造型第一次試，也是度身訂造。」

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透露與丁子朗關係

至於談到與緋聞男友丁子朗關係有否大躍進，對此她說：「我十分感謝他，很開心在《下流上車族》有合作，今次再做拍檔，拍攝前也有溝通怎樣演繹，望拍出來效果更好。（獻出螢幕初吻給丁丁？）對，之前亦有合作，事前也有好溝通，也不會緊張。」

問到拍畢後二人有沒有聯絡，她說：「現在比較少，因為我也要忙拍攝其他節目和劇集。」

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【TOPick柴犬追星】陳山聰封視帝遺憾亡父未能見證　學懂愛要及時：現在盡量去彌補

記者：陳曉柔

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撰文 : TOPick柴犬出動

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