【普通話水平】疫下網課中學生普通話水平顯著下降　整體考生拼音詞彙成績較口試差

▲ 左起：香港城市大學翻譯及語言學系麥子茵博士，GAPSK首席學術顧問張丹，GAPSK校長顧問胡艷芬，GAPSK考試委員會項目主管李照娥。（黃建輝攝）

GAPSK語文推廣委員會今日（19日）發佈香港學生普通話水平狀況及發展趨勢。香港城市大學翻譯及語言學系麥子茵博士稱，三年網課對中學生的普通話能力影響較大，對小學生則影響不大。今年香港小學的普通話指數由去年的88.6，升至今年的89.9；中學的普通話指數76.9，較去年跌幅近5%。研究發現，隨着學生的年級增長，普通話能力相應下降。

今年隨機抽取2,300個幼稚園和中小學考生的普通話成績作分析，結果顯示，幼稚園和小學的普通話指數有上升趨勢，惟中學生今年跌幅相對較大。整體而言，考生的筆試成績比口試成績弱，可見考生的拼音知識不足，普通話基礎比較薄弱。

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麥博士指出，中學生的拼音詞彙語法項目下降幅度最大，平均得分從上年小學高年級階段的約84%，降至今年中學階段的約60%，下降近3成。今年的說話成續也在中學階段出現較大的下跌，從之前的90分降至中學階段的80分，這也是造成中學總成續較去年顯著下降的原因。

GAPSK考試委員會項目主管李照娥稱，「現在和10年前比，學習普通話的風氣和普遍性分別很大」。她解釋，10年前幼稚園和小學的普通話普及程度較低，導致現在中學生普通話能力較弱。而近年大多幼稚園和小學均會加入普通話課堂和活動，甚至有不少小學會實行「普教中」，為幼稚園和小學學生「打好底」。

相對而言，現在中學普教中的學校較小學少。中三後，學生要為選修科和公開試作準備，因而會停授普通話等非主修科目，也是導致中學生普通話水平較弱的原因。GAPSK首席學術顧問張丹建議，學校應鼓勵學生多參與普通話的活動，如姊妹學校的交流活動等。GAPSK稱，未來會積極與學界和政府反映，建議在高中課堂加入更多普通話元素，望加強中學生普通話能力。

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記者：楊佩瑩