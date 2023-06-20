【尖子透視】每朝做30分鐘練習再返學　基層女生不靠補習靠自律入B1英中

▲ 成功非僥倖！戴同學從小就很自律。

讀書沒有捷徑，靠的都是一分耕耘一分收獲！中華基督教會基華小學小六女生戴恩希來自基層家庭，她沒有補習，但成績從來沒有跌出過3名之外，原來她的讀書心得非常簡單，只靠兩招—自律及自覺。

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戴恩希今年小六畢業，她獲得傳統女校九龍真光中學及保良局羅氏基金中學兩間Band1中學錄取，保良局羅氏基金中學屬直資學校，重視科研及課外活動；而九龍真光中學屬資助學校，創校於1872年，擁有過百年歷史，是香港的傳統女校，戴同學選擇了前者，她表示選讀女校的原因是想專心讀書，而且真光的DSE成績較好，年紀輕輕目標卻相當清晰！

▲ 戴同學期待中學生活。文子健攝

5時半起床做電腦練習

紮起馬尾，笑容帶點靦腆的戴同學接受TOPick記者訪問，她家住彩虹邨，小學也就讀邨内的中華基督教會基華小學，出身基層的她沒有補習，媽媽是家庭主婦，爸爸負責賺錢養家，她差不多年年考第一，最差一次都是考第三名，她的讀書方法靠的就是勤力，每天清晨5時半起床做電腦練習，大約30-45分鐘做完才食早餐去上學。

戴同學成績好都跟母女關係融洽有關，她事無大小都會跟媽媽分享，

有一日媽咪同我講，不如你將老師當日的說話都跟我說一次，我就每日同媽媽講，但我媽媽好怕數學，有時我都會教她數學知識，有時會一齊研究英文文法，現在中英數常都會跟她交流，連宗教科都會向她說故事，無形之中鞏固了學校學的知識。

她在教媽媽讀書期間，回憶學校學過的知識，及重溫老師的說話，就等於重新溫習了一次。

志願做老師

戴同學的志願是想成為一名老師，教育下一代，全因為她在小學裡遇上了好老師，她分享一次老師的暖心舉動，「練習田徑時拿了一個細水樽，啲水好快飲完，我生日嗰時張主任就送咗個大水樽俾我，老師好細心觀察我，好開心老師留意我。」

除了讀書外，戴同學也參加不少興趣班，鋼琴已經考獲6級，另外還有游水和踢足球，問到讀書和興趣班的時間分配如何平衡?她說最重要是對學習的東西有興趣，而媽媽從來都沒有逼她學興趣班，

自己不討厭的東西，就不會覺得自己忙，討厭的東西，就算做一分鐘都會受不了。

她笑言以前游完水，頭髮都是乾的，現在已經可以在大池中游50米，媽媽好感動。

▲ 班主任張老師悉心教導。文子健攝

真光面試題目

回想起面試真光時，雖然覺得面試內容不太難，但都不是充滿信心，因為覺得有其他人會好過自己。她指考核的內容包括朗讀中英文文章，數學題不能用筆只能心算講出答案，以及用英語參與小組討論。當得知被錄取時感到相當開心，也很期待中學的生活，勤力的她表示暑假已經想好要預習中一的課程，好學不倦。

談到小六生涯即將結束，戴同學坦言不捨得，最不捨得班主任張老師及同學，同時她也期待著中學生活，希望認識更多朋友，學習更多知識。

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記者:陳麗薇