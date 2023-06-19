【兩性關係】結婚越久性慾越低　醫生曝1原因30歲後次數下降

▲ 結婚越久性慾越低，醫生曝1原因30歲後次數下降。

結婚後性慾逐漸降低可能與結婚時長有關。台灣重症科醫生黃軒指出，每對夫妻的情況都不盡相同，可能會受到許多因素的影響。他表示，有研究指出，性慾會隨著時間而減退是一種普遍現象，而且與結婚初期的性生活頻率有關。

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台灣重症科醫生黃軒於Facebook個人專頁發文指出，年齡影響人們的性生活數量，隨著年齡的增長，人體的各項生理機能都逐漸減退，性功能也會相對減退。有一項調查發現，在結婚時每周有4次以上性生活的夫妻，結婚10年後，每周仍可維持2至3次；但若在結婚一開始每周就只有1次性生活的夫妻，10年後仍有性生活的就寥寥無幾。

他又引用另外一項研究指出，18至29歲之間的年輕人，其性生活數量比任何人都多，他們每年平均能過上112次性生活，即一周大約兩次；30至39歲之間的人，每年大約能過86次性生活，相當於每週一次；而40至49歲之間的人，則擁有最少的性生活，一年平均只有69次，約每週一次。

從研究中可得出，年紀越大，性生活次數就會越少，不過黃醫生强調，這「並不意味著年紀越大，性慾會真的越低」，其原因可能會受到多種因素的影響，例如年齡、健康、情緒、壓力、夫妻之間的關係品質等。

黃軒醫生表示，一般來說，男性一生中其性慾平均比女性的更強烈、更頻繁，而且維持得較長。男性性慾下降可能會導致勃起功能障礙、自信心低落、憂鬱等問題，而女性的性慾下降則可能會導致陰道乾澀、性交疼痛、親密感減少等問題。但因為每對夫妻的需求和偏好都不同，也會受到各種個人和環境因素的影響。

他指出，夫妻長期相處關係，除了生活、性格上的支持，性生活的關係同樣是非常重要的關鍵。對此，他提出3個建議：

1.增加溝通和理解

夫妻之間應該坦誠地表達自己的感受、需求和期望，同時也要傾聽和尊重對方的意見和感受，避免批評、指責或責怪對方，而是用肯定和鼓勵的方式來解決問題。

2.增加親密和浪漫

夫妻之間應該保持親密和浪漫的氣氛，多做一些能增進感情和信任的事情，例如「牽手、擁抱、親吻、按摩」等。同時也可以嘗試一些新奇和刺激的事情，例如「改變性愛的時間、地點、姿勢」等。

3. 尋求專業幫助

如果夫妻之間的性生活下降已經影響到他們的幸福和關係質量，或者一方或雙方有明顯的生理或心理上的障礙，一定要去看醫生。

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責任編輯：羅嘉欣