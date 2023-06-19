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【超市大搜查】10款運動及能量飲品熱量比拼　營養師揭1個時間點不宜喝能量飲品

食用安全 18:54 2023/06/19

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熱門 區區有好校 香港小姐2023 新手爸媽 隱門 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong

10款運動及能量飲品熱量大比拼。（iStock圖片）

不少人會在運動前後喝能量飲品或運動飲品。Fit Fit Food 營盈樂營養顧問中心首席營養師Miss JC，近日檢視了市面10款運動及能量飲品的營養成分，原來部分產品的熱量、糖分並不低，飲用過量隨時會致肥。

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10款運動及能量飲品熱量糖分

Miss JC於Instagram專頁分享10款運動及能量飲品的熱量及糖分：

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Miss JC指出，在10款飲品當中，以下5款的熱量較低，選購時可作參考。

  • Red Bull 250ml
  • Glaceau 維他命水 橙味 500ml
  • Aquarius 水動樂 315ml
  • Pocari Light 350ml
  • Aquarius 水動樂 zero 315ml

運動及能量飲品飲用貼士

  • 能量飲品與運動飲品不同，能量飲品含有咖啡因而達到提神作用；而運動飲品則含有礦物質如鈉和鉀，有助補充水分
  • 若果運動後飲用能量飲品以作止渴，反而有可能導致脫水的情況出現
  • 兒童、孕婦及對咖啡因敏感的人應避免飲用能量飲品
  • 避免同時服用酒精飲料或中樞神經系統藥物

內容獲「Fit Fit Food 營盈樂營養顧問中心」授權轉載。

-----------

營養師Miss JC 是FIT FIT FOOD首席營養師兼創辦人，香港大學食物營養學學士學位，香港營養師學會認可營養師，現任私人執業營養師，曾於學校擔任客席講師。JC並設有facebook、IG及網站。

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責任編輯：羅嘉欣

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