【超市大搜查】10款運動及能量飲品熱量比拼　營養師揭1個時間點不宜喝能量飲品

▲ 10款運動及能量飲品熱量大比拼。（iStock圖片）

不少人會在運動前後喝能量飲品或運動飲品。Fit Fit Food 營盈樂營養顧問中心首席營養師Miss JC，近日檢視了市面10款運動及能量飲品的營養成分，原來部分產品的熱量、糖分並不低，飲用過量隨時會致肥。

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10款運動及能量飲品熱量糖分

Miss JC於Instagram專頁分享10款運動及能量飲品的熱量及糖分：

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Miss JC指出，在10款飲品當中，以下5款的熱量較低，選購時可作參考。

Red Bull 250ml

Glaceau 維他命水 橙味 500ml

Aquarius 水動樂 315ml

Pocari Light 350ml

Aquarius 水動樂 zero 315ml

運動及能量飲品飲用貼士

能量飲品與運動飲品不同，能量飲品含有咖啡因而達到提神作用；而運動飲品則含有礦物質如鈉和鉀，有助補充水分

若果運動後飲用能量飲品以作止渴，反而有可能導致脫水的情況出現

兒童、孕婦及對咖啡因敏感的人應避免飲用能量飲品

避免同時服用酒精飲料或中樞神經系統藥物

內容獲「Fit Fit Food 營盈樂營養顧問中心」授權轉載。

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營養師Miss JC 是FIT FIT FOOD首席營養師兼創辦人，香港大學食物營養學學士學位，香港營養師學會認可營養師，現任私人執業營養師，曾於學校擔任客席講師。JC並設有facebook、IG及網站。

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責任編輯：羅嘉欣