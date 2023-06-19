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【搶人才】消防處調整消防隊長體能測試　研放寬消防員視力要求

社會 18:14 2023/06/19

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消防處調整消防隊長體能測試，研放寬消防員視力要求。（資料圖片）

消防處放寬入職要求「搶人才」，處長楊恩健表示，現時有110個消防隊長空缺，今年首6個月僅取錄24人，佔整體投考人數4.8%，指出有4成投考者未能通過首輪體能測驗，故將體測安排在最後一輪，讓投考者有更多時間準備。處方亦計劃放寛消防員視力要求，容許佩戴眼鏡投考。

消防處近年招聘未如理想，現時有110個消防隊長空缺，目標招募至1,216人。截至今年6月，有495人投考消防隊長，僅錄取24人，佔申請人數的4.8%；去年共有2,063人投考，最終只有2.6%、53人獲取錄；至於員佐級則有102個空缺，目標聘請至5,907人。

楊恩健接受報章訪問，稱40%應徵消防隊長的考生，在首輪的體能測試「肥佬」，「即一次過淘汰咗四成人」，導致消防隊長的空缺情況較消防員更嚴重，故現將體能測試調到最後階段才進行，讓投考者有更多時間準備。處方亦會舉行4場體能測試體驗日，讓投考人士了解體能測驗的要求，若果即場達標，將視作通過要求。

楊又透露，消防處正計劃調整考生的視力要求，容許佩戴眼鏡人士投考，放寛消防員視力審查。未來消防亦會引入新科技，減低行動危險，預計在年底推出定位系統，協助掌握消防員在前線工作時的確實位置及身體狀況。

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責任編輯：陳麗娜

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