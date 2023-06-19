【遊行示威】交聯合國人權理事會報告未提國安法後情況　狄志遠籲政府主動說明

▲ 新思維立法會議員狄志遠。（資料圖片）

新思維立法會議員狄志遠指，《港區國安法》實施後，遊行示威活動的申請有減少趨勢，擔心會引起寒蟬效應。狄志遠希望政府會和主辦機構商討一個平衡的方案，讓示威遊行活動可以和平進行。

立法會政制事務委員會，今日討論將提交予聯合國人權理事會的報告大綱。政府提交的報告中，回應法國提出的保障言論、機會和結社的建議，當中列出2013年至2017年，香港的公眾機會和遊行次數，但未涵蓋2017年後，以及國安法實施後的遊行集會情況。

狄志遠建議，應在報告中加入國安法下的遊行集會數字和執行情況，向各國具體說明國安法下，港人的人權和自由有沒有受到剝削。他又稱，市民都較擔心各種自由權利在國安法下的執行情況。

保安局首席助理秘書長張佩珊稱，同意在報告中加入現時香港社會遊行集會的情況，讓外國知悉香港市民的權利得到充分保障，她又強調警方是依法確保遊行是有秩序進行，而主辦者有主動的責任，確保遊行集會能夠和平進行。

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責任編輯：戴朗希