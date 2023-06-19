  • 31°C
香港時間 : 2023619日 (週一) 18:38
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 區區有好校 香港小姐2023 新手爸媽 隱門 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【遊行示威】交聯合國人權理事會報告未提國安法後情況　狄志遠籲政府主動說明

政治 18:18 2023/06/19

分享：

分享：

熱門 區區有好校 香港小姐2023 新手爸媽 隱門 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong

新思維立法會議員狄志遠。（資料圖片）

新思維立法會議員狄志遠指，《港區國安法》實施後，遊行示威活動的申請有減少趨勢，擔心會引起寒蟬效應。狄志遠希望政府會和主辦機構商討一個平衡的方案，讓示威遊行活動可以和平進行。

立法會政制事務委員會，今日討論將提交予聯合國人權理事會的報告大綱。政府提交的報告中，回應法國提出的保障言論、機會和結社的建議，當中列出2013年至2017年，香港的公眾機會和遊行次數，但未涵蓋2017年後，以及國安法實施後的遊行集會情況。

狄志遠建議，應在報告中加入國安法下的遊行集會數字和執行情況，向各國具體說明國安法下，港人的人權和自由有沒有受到剝削。他又稱，市民都較擔心各種自由權利在國安法下的執行情況。

保安局首席助理秘書長張佩珊稱，同意在報告中加入現時香港社會遊行集會的情況，讓外國知悉香港市民的權利得到充分保障，她又強調警方是依法確保遊行是有秩序進行，而主辦者有主動的責任，確保遊行集會能夠和平進行。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9 

責任編輯：戴朗希

相關文章

【立法會】田北辰、狄志遠因應鑽石山斬人案提急切口頭質詢　梁君彥拒批
16:40 2023/06/06
【立法會】田北辰、狄志遠因應鑽石山斬人案提急切口頭質詢　梁君彥拒批
【禁播榮光】李梓敬盼法庭早作裁決令Google停止散播　狄志遠質疑禁播社會價值
15:29 2023/06/06
【禁播榮光】李梓敬盼法庭早作裁決令Google停止散播　狄志遠質疑禁播社會價值

你可能感興趣

【立法會】田北辰、狄志遠因應鑽石山斬人案提急切口頭質詢　梁君彥拒批
16:40 2023/06/06
【立法會】田北辰、狄志遠因應鑽石山斬人案提急切口頭質詢　梁君彥拒批
【禁播榮光】李梓敬盼法庭早作裁決令Google停止散播　狄志遠質疑禁播社會價值
15:29 2023/06/06
【禁播榮光】李梓敬盼法庭早作裁決令Google停止散播　狄志遠質疑禁播社會價值
保安局 立法會 聯合國 政治

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【西環斬人】事發後一刻片段曝光多人尖叫　遇襲男經理淡定安撫叫「冷靜」
17:45 2023/06/18
【西環斬人】事發後一刻片段曝光多人尖叫　遇襲男經理淡定安撫叫「冷靜」
【斬人案】西環麥當勞男職員遭斬血流披面　兇徒一度逃去落網
16:15 2023/06/18
【斬人案】西環麥當勞男職員遭斬血流披面　兇徒一度逃去落網
【懷舊味道】澳門鉅記餅家宣布撤出香港　最後一家分店6.15已結業
18:02 2023/06/17
【懷舊味道】澳門鉅記餅家宣布撤出香港　最後一家分店6.15已結業