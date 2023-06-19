  • 31°C
香港時間 : 2023619日 (週一) 18:38
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 區區有好校 香港小姐2023 新手爸媽 隱門 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【啟德體育園】K11啟德零售館將設於體育園區　設40條球道保齡球中心

社會 18:21 2023/06/19

分享：

分享：

熱門 區區有好校 香港小姐2023 新手爸媽 隱門 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong

啟德體育園的主要設施預計可分階段於2024年年底前竣工。（資料圖片）

佔地28公頃的啟德體育園明年底前落成，啟德體育園透露，除舉辦大型體育賽事及文娛活動外，啟德體育園項目內的配套亦適合舉辦國際和本地會議及展覽，包括設有超過70萬呎零售及餐飲設施K11「啟德零售館」。

「啟德零售館」主建築共3座，每座最多有5層，加上維港畔的特色沿海餐飲區，雲集逾200家店舖，涵蓋不同運動休閒文化概念和特色運動體驗，當中包括運動健康中心，以及可舉行國際比賽，並設有40條保齡球道的保齡球中心。

啟德體育園總監（策略發展）鄧竟成早前表示，體育園將成爲九龍東的矚目新地標，成為先進、多用途的世界級綜合體育中心。

啟德體育園的主要設施預計可分階段於2024年年底前竣工，配合廣東、香港及澳門三地2025年舉辦的全國運動會。體育園估計，啟德體育園將會成為香港大部分矚目體育賽事的主場館。

啟德體育園區主要設有一個可容納5萬個座位，並配備開合式上蓋的主場館、一個可配合不同的體育運動，容納1萬名觀眾的室內體育館、一個可容納5千個座位的公眾運動場。除此之外，園區內亦附設大量的戶外空間、零售和美食海灣。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：陳梓蔚

 

相關文章

【2023維園花展】啟德體育園舉辦首個戶外花卉展覽　馴鹿苔畫工作坊免費報名參加
12:56 2023/03/03
【2023維園花展】啟德體育園舉辦首個戶外花卉展覽　馴鹿苔畫工作坊免費報名參加
【假日好去處】啟德體育園維園花展模仿瀑布花海　馴鹿苔畫工作坊倒數兩日
00:01 2023/03/18
【假日好去處】啟德體育園維園花展模仿瀑布花海　馴鹿苔畫工作坊倒數兩日
【2025全運會】港府：廣東省體育局同意在港舉辦8個體育賽事　料啟德體育園成主場館
15:51 2023/05/04
【2025全運會】港府：廣東省體育局同意在港舉辦8個體育賽事　料啟德體育園成主場館

你可能感興趣

【2023維園花展】啟德體育園舉辦首個戶外花卉展覽　馴鹿苔畫工作坊免費報名參加
12:56 2023/03/03
【2023維園花展】啟德體育園舉辦首個戶外花卉展覽　馴鹿苔畫工作坊免費報名參加
【假日好去處】啟德體育園維園花展模仿瀑布花海　馴鹿苔畫工作坊倒數兩日
00:01 2023/03/18
【假日好去處】啟德體育園維園花展模仿瀑布花海　馴鹿苔畫工作坊倒數兩日
【2025全運會】港府：廣東省體育局同意在港舉辦8個體育賽事　料啟德體育園成主場館
15:51 2023/05/04
【2025全運會】港府：廣東省體育局同意在港舉辦8個體育賽事　料啟德體育園成主場館
商場 運動場 文娛藝術 運動 啟德體育園 啟德

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【西環斬人】事發後一刻片段曝光多人尖叫　遇襲男經理淡定安撫叫「冷靜」
17:45 2023/06/18
【西環斬人】事發後一刻片段曝光多人尖叫　遇襲男經理淡定安撫叫「冷靜」
【斬人案】西環麥當勞男職員遭斬血流披面　兇徒一度逃去落網
16:15 2023/06/18
【斬人案】西環麥當勞男職員遭斬血流披面　兇徒一度逃去落網
【懷舊味道】澳門鉅記餅家宣布撤出香港　最後一家分店6.15已結業
18:02 2023/06/17
【懷舊味道】澳門鉅記餅家宣布撤出香港　最後一家分店6.15已結業