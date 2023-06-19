【啟德體育園】K11啟德零售館將設於體育園區　設40條球道保齡球中心

▲ 啟德體育園的主要設施預計可分階段於2024年年底前竣工。（資料圖片）

佔地28公頃的啟德體育園明年底前落成，啟德體育園透露，除舉辦大型體育賽事及文娛活動外，啟德體育園項目內的配套亦適合舉辦國際和本地會議及展覽，包括設有超過70萬呎零售及餐飲設施K11「啟德零售館」。

「啟德零售館」主建築共3座，每座最多有5層，加上維港畔的特色沿海餐飲區，雲集逾200家店舖，涵蓋不同運動休閒文化概念和特色運動體驗，當中包括運動健康中心，以及可舉行國際比賽，並設有40條保齡球道的保齡球中心。

啟德體育園總監（策略發展）鄧竟成早前表示，體育園將成爲九龍東的矚目新地標，成為先進、多用途的世界級綜合體育中心。

啟德體育園的主要設施預計可分階段於2024年年底前竣工，配合廣東、香港及澳門三地2025年舉辦的全國運動會。體育園估計，啟德體育園將會成為香港大部分矚目體育賽事的主場館。

啟德體育園區主要設有一個可容納5萬個座位，並配備開合式上蓋的主場館、一個可配合不同的體育運動，容納1萬名觀眾的室內體育館、一個可容納5千個座位的公眾運動場。除此之外，園區內亦附設大量的戶外空間、零售和美食海灣。

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記者：陳梓蔚