【全球30個】晒限量版鏡面行李箱 袁澧林性感小背心登場

▲ 開幕儀式由袁澧林聯同品牌的兩位高層，齊齊把象徵品牌啟航的登機證放入特製的自助登記櫃台內。

女神袁澧林於6月19日出席DELSEY PARIS尖沙咀海港城專門店的開幕典禮，身穿性感小背心、短裙的她十分養眼，神采飛揚。袁澧林更拖着品牌新款Karat 2.0鏡面行李箱亮相，並即場分享挑選行李箱心得。

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據知袁澧林手上的行李箱，是全球限定發售30個，她說︰「作為演員，我經常需要飛往世界各地進行拍攝工作或出席活動，行李箱自然是不可或缺的夥伴。對於挑選行李箱，我十分注重它的外形設計，收納空間要夠大，同時必須堅固耐用，能夠保護我的隨身物品，讓我外出旅遊時更安心無憂。這個品牌的多款行李用品都符合我的要求，尤其是新產品Karat 2.0，既實用又很有特色，跟我的品味不謀而合。」

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開幕儀式由袁澧林聯同品牌的全球行政總裁Davide Traxler先生及亞洲區行政總裁及全球營運總監Jorge Gonzalez先生一同主持，三位主禮嘉賓在司儀的指示下把象徵品牌啟航的登機證放入特製的自助登記櫃台，螢幕上隨即出現「DELSEY PARIS welcomes you at Harbour City」字樣，祝願品牌全新專門店大展鴻圖。新店內更設置了流動照相站，以世界各地著名景點作為虛擬背景，邀請來賓留倩影。

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