【施藥性侵】按摩女郎下班衣衫不整　男友一查揭狼客性侵真相急報案

▲ 台灣日前審議一宗發生在2019年的性侵案。

台灣日前審議一宗發生在2019年的性侵案。一名張姓男子相約認識的按摩女郎外出遊玩，期間卻落藥迷姦女方，一直到女事主的男友前往按摩會館接女友下班時，發現女友胸罩歪一邊，胸部更有口水味飄出，才揭發女友被性侵的事實。案經高等法院審理後，最終判處張男7年1個月有期徒刑。

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綜合台媒報道，在台北按摩會館任職按摩女郎的女事主A，於2019年2月期間在K場與張姓男子結識，張男當時向A提出性交易的要求，並表示會給予小費，但A以「服務生會進來」不便為由拒絕。

直到第二天，張男又相約A見面，A乘坐張男的座駕，前往一處停車場，二人並在車內飲酒及玩遊戲。而張男乘機將數種毒品摻入新買的酒中，當中包括「氯硝西泮」（Clonazepam's metabolite），再返回車內讓A服用。

A隨後意識不清，張男其後強行與A發生性關係。完事後，張男為A召的士，並將扶她下車。而A的男友每天都會來接她收工，男友當下發現A意識不清，而且衣衫不整、胸部更飄口水味。男友驚覺情況有異，遂將女友送院並報警。

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責任編輯：羅嘉欣